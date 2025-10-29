معاون سیاسی وزیر کشور:
فرمانداران و نمایندگان حکومت در استانها باید بیطرف باشند
معاون سیاسی وزارت کشور بر اهمیت برگزاری انتخابات سالم، رقابتی و با مشارکت بالا تأکید کرد و گفت: وفاق و بیطرفی مسوولان کلید اصلی تحقق این هدف است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، علی زینیوند در همایش منطقهای آموزش انتخابات ویژه مدیران کل سیاسی، فرمانداران، مدیران فناوری اطلاعات و مسوولان آموزش استانهای اصفهان، سمنان، مرکزی و چهارمحالوبختیاری که در اصفهان برگزار شد بر ضرورت مستندسازی جلسات و تجارب اجرایی تأکید کرد و گفت: این اطلاعات باید بهعنوان تجربه موفق در اختیار نسلهای بعد قرار گیرد.
وی نقش تجربه مدیران پیشکسوت و شور و ابتکار جوانان را در ارتقای کیفیت تصمیمگیریها و مدیریت محلی برجسته دانست و تأکید کرد: مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی پیوند مستقیمی با امنیت ملی دارد و کاهش اعتماد یا ناامیدی مردم میتواند آسیبپذیری نظام را افزایش دهد.
زینیوند گفت: دو مولفه «امنیت» و «سلامت» انتخابات از نقاط قوت نظام انتخاباتی کشور است و باید از آن حفاظت کرد اما حوزههای «رقابت» و «مشارکت» نیازمند تلاش جدی فرمانداران و مسوولان محلی است.
رئیس ستاد انتخابات کشور بر تعامل سازنده میان هیاتهای اجرایی، هیاتهای نظارت و دستگاههای مرجع استعلام تأکید کرد و گفت: قانون برای هر یک از این نهادها نقش مشخصی قائل شده است و باید با تعامل و تفاهم، زمینه رقابت سالم فراهم شود.
معاون سیاسی وزیر کشور در این همایش با تاکید براصل بیطرفی فرمانداران و نمایندگان حکومت در استانها تصریح کرد: انتصابات نباید تنها بر اساس تعلق سیاسی صورت گیرد و مدیران با انگیزه، توانمند و متعهد باید در مسئولیتها حضور داشته باشند و بیطرفی در عرصه انتخابات حفظ شود.
زینیوند افزود: فرمانداران باید با ادبیات محلی، توان و محدودیتهای دولت را به مردم منتقل کنند تا برداشت نادرست از رهاشدگی دولت ایجاد نشود و اعتماد اجتماعی تقویت شود.
وی با تاکید بر مستندسازی و استفاده از ظرفیتهای محلی، از فرمانداران خواست که ترکیب هیاتهای اجرایی را که شامل افراد معتمد و مورد پذیرش محلی است انتخاب کنند تا تابلوی اعتماد منطقه باشند و نقش مرجعیت این افراد در افزایش مشارکت و نشاط انتخاباتی مؤثر واقع شود.
زینیوند خواستار برگزاری انتخابات آرام، امن، رقابتی و با مشارکت بالا شد و افزود: اگر فرمانداران و مدیران محلی با بیطرفی، تعامل و تلاش برای افزایش مشارکت مردم عمل کنند، میتوانند در پیشبرد انتخابات سالم و تقویت سرمایه اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
چهار محور «امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت» مبنای برگزاری انتخابات
معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران، بر اهمیت چهار محور امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت در برگزاری انتخابات شوراها و میاندورهای مجلس و خبرگان رهبری تأکید کرد و گفت: ساختار کشور ما به گونهای است که نگرانی برای امنیت و سلامت انتخابات وجود ندارد.
وی با اشاره به آموزشهای ارائه شده در این همایش گفت: قانون جدید شوراها تغییراتی داشته که از جمله آن میتوان به ثبتنام الکترونیکی، استعفای سهماه قبل از ثبتنام و بررسی صلاحیتها اشاره کرد. آموزش شناسایی جمعیت روستاهایی که واجد شرایط تشکیل شورا هستند نیز ارائه میشود.
زینی وند افزود: چهار مؤلفه کلیدی امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت موضوعاتی هستند که مقام معظم رهبری نیز بر آنها تأکید کردهاند.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره امنیت انتخابات تصریح کرد: در دورههای گذشته هیچ مشکلی نداشتیم و ساختار کشور به گونهای است که نگرانی در این زمینه وجود ندارد. همچنین از نظر سلامت انتخابات، این فرآیند با مشارکت مردم برگزار میشود و جای هیچ نگرانی نیست.
وی گفت: باید همه شایستگان را تشویق کنیم که ثبتنام کنند و برای نامزدها شرایط برابر فراهم تا رقابت جدی میان همه گروهها، سلایق و دیدگاهها ایجاد شود.
زینیوند توضیح داد: مردم باید بدانند تأثیر شوراها بر زندگی روزمره آنها حتی بیشتر از مجلس و دولت است؛ آموزش اهمیت مشارکت و شوراها، بهویژه در این دوره و پس از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور، به امنیت ملی ما گره خورده است.
وی گفت: همزمان با انتخابات شوراها، در پنج حوزه، انتخابات میان دورهای مجلس و در سه حوزه انتخابات میاندورهای خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.