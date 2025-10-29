خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی وزیر کشور:

فرمانداران و نمایندگان حکومت در استان‌ها باید بی‌طرف باشند

فرمانداران و نمایندگان حکومت در استان‌ها باید بی‌طرف باشند
کد خبر : 1706919
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی وزارت کشور بر اهمیت برگزاری انتخابات سالم، رقابتی و با مشارکت بالا تأکید کرد و گفت: وفاق و بی‌طرفی مسوولان کلید اصلی تحقق این هدف است.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، علی زینی‌وند در همایش منطقه‌ای آموزش انتخابات ویژه مدیران کل سیاسی، فرمانداران، مدیران فناوری اطلاعات و مسوولان آموزش استان‌های اصفهان، سمنان، مرکزی و چهارمحال‌وبختیاری که در اصفهان برگزار شد بر ضرورت مستندسازی جلسات و تجارب اجرایی تأکید کرد و گفت: این اطلاعات باید به‌عنوان تجربه موفق در اختیار نسل‌های بعد قرار گیرد.  
وی نقش تجربه مدیران پیشکسوت و شور و ابتکار جوانان را در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت محلی برجسته دانست و تأکید کرد: مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی پیوند مستقیمی با امنیت ملی دارد و کاهش اعتماد یا ناامیدی مردم می‌تواند آسیب‌پذیری نظام را افزایش دهد.  
زینی‌وند گفت: دو مولفه «امنیت» و «سلامت» انتخابات از نقاط قوت نظام انتخاباتی کشور است و باید از آن حفاظت کرد اما حوزه‌های «رقابت» و «مشارکت» نیازمند تلاش جدی فرمانداران و مسوولان محلی است.  
رئیس ستاد انتخابات کشور بر تعامل سازنده میان هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت و دستگاه‌های مرجع استعلام تأکید کرد و گفت: قانون برای هر یک از این نهادها نقش مشخصی قائل شده است و باید با تعامل و تفاهم، زمینه رقابت سالم فراهم شود.  
معاون سیاسی وزیر کشور در این همایش با تاکید براصل بی‌طرفی فرمانداران و نمایندگان حکومت در استان‌ها تصریح کرد: انتصابات نباید تنها بر اساس تعلق سیاسی صورت گیرد و مدیران با انگیزه، توانمند و متعهد باید در مسئولیت‌ها حضور داشته باشند و بی‌طرفی در عرصه انتخابات حفظ شود.  
زینی‌وند افزود: فرمانداران باید با ادبیات محلی، توان و محدودیت‌های دولت را به مردم منتقل کنند تا برداشت نادرست از رهاشدگی دولت ایجاد نشود و اعتماد اجتماعی تقویت شود.  
وی با تاکید بر مستندسازی و استفاده از ظرفیت‌های محلی، از فرمانداران خواست که ترکیب هیات‌های اجرایی را که شامل افراد معتمد و مورد پذیرش محلی است انتخاب کنند تا تابلوی اعتماد منطقه باشند و نقش مرجعیت این افراد در افزایش مشارکت و نشاط انتخاباتی مؤثر واقع شود.  
زینی‌وند خواستار برگزاری انتخابات آرام، امن، رقابتی و با مشارکت بالا شد و افزود: اگر فرمانداران و مدیران محلی با بی‌طرفی، تعامل و تلاش برای افزایش مشارکت مردم عمل کنند، می‌توانند در پیشبرد انتخابات سالم و تقویت سرمایه اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.  
چهار محور «امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت» مبنای برگزاری انتخابات  
معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران، بر اهمیت چهار محور امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت در برگزاری انتخابات شوراها و میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان رهبری تأکید کرد و گفت: ساختار کشور ما به گونه‌ای است که نگرانی‌ برای امنیت و سلامت انتخابات وجود ندارد.  
وی با اشاره به آموزش‌های ارائه شده در این همایش گفت: قانون جدید شوراها تغییراتی داشته که از جمله آن می‌توان به ثبت‌نام الکترونیکی، استعفای سه‌ماه قبل از ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها اشاره کرد. آموزش شناسایی جمعیت روستاهایی که واجد شرایط تشکیل شورا هستند نیز ارائه می‌شود.  
زینی وند افزود: چهار مؤلفه کلیدی امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت موضوعاتی هستند که مقام معظم رهبری نیز بر آن‌ها تأکید کرده‌اند.  
معاون سیاسی وزیر کشور درباره امنیت انتخابات تصریح کرد: در دوره‌های گذشته هیچ مشکلی نداشتیم و ساختار کشور به گونه‌ای است که نگرانی‌ در این زمینه وجود ندارد. همچنین از نظر سلامت انتخابات، این فرآیند با مشارکت مردم برگزار می‌شود و جای هیچ نگرانی نیست.  
وی گفت: باید همه شایستگان را تشویق کنیم که ثبت‌نام کنند و برای نامزدها شرایط برابر فراهم تا رقابت جدی میان همه گروه‌ها، سلایق و دیدگاه‌ها ایجاد شود.  
زینی‌وند توضیح داد: مردم باید بدانند تأثیر شوراها بر زندگی روزمره آن‌ها حتی بیشتر از مجلس و دولت است؛ آموزش اهمیت مشارکت و شوراها، به‌ویژه در این دوره و پس از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور، به امنیت ملی ما گره خورده است.  
وی گفت: همزمان با انتخابات شوراها، در پنج حوزه، انتخابات میان دوره‌ای مجلس و در سه حوزه انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ