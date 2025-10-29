خبرگزاری کار ایران
وزیر کشور در دیدار هیات ترکیه‌ای تاکید کرد؛

محدودیتی برای توسعه روابط با ترکیه نداریم

وزیر کشور با تأکید بر جایگاه ویژه ترکیه برای ایران در توسعه روابط گفت: هیچ محدودیتی در توسعه روابط نداریم و این رفت‌وآمدها بین دو کشور می‌تواند به گسترش روابط کمک کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات کشور ترکیه به ریاست «منیر کارال اوغلو» که برای شرکت در چهارمین نشست وزیران کشور عضو اکو در تهران حضور پیدا کرده بود، امروز -چهارشنبه- با اسکندر مومنی وزیر کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

مومنی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و برادرانه ایران و ترکیه به عنوان دو کشور قدرتمند منطقه، از مواضع سازنده این کشور در محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و همچنین حمایت از ملت و دولت ایران تقدیر کرد.

وزیر کشور همچنین با تقدیر از مواضع خوب و سازنده ملت ترکیه در حمایت از مردم غزه، اظهار داشت: از روند خلع سلاح پ.ک.ک استقبال می‌کنیم و برای دولت ترکیه در طی کردن این روند آرزوی موفقیت داریم.

وی با بیان اینکه سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، توسعه روابط با کشورهای همسایه است، گفت: ترکیه در این میان از جایگاه ویژه‌ای برای ایران برخوردار است و ما هیچ محدودیتی در توسعه روابط نداریم. این رفت‌وآمدها بین دو کشور می‌تواند به گسترش روابط کمک کند.

وزیر کشور در ادامه با تأکید بر لزوم ارتقای روابط وزارتخانه‌های کشور ایران و ترکیه، اضافه کرد: توافقات خوبی در زمینه‌های امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و مبارزه با تروریسم بین دو کشور در حال انجام است؛ از تمام مفاد این توافق‌نامه حمایت خواهیم کرد.

مومنی در پایان بر استفاده از ظرفیت کارگروه مشترک و ادامه این نشست‌های دو جانبه بین دو کشور تأکید کرد و صدودومین روز ملی ترکیه را به این هیات تبریک گفت.

می‌توانیم روابطمان را به بالاترین سطح ارتقاء دهیم
در ادامه این دیدار، «منیر کارال اوغلو» معاون وزیر کشور ترکیه و رئیس هیات ترکیه‌ای، گفت: روابط با ایران برای ترکیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معتقدیم که در سایه هدایت‌های رؤسای جمهور دو کشور، می‌توانیم روابطمان را به بالاترین سطح ارتقاء دهیم.

وی افزود: جغرافیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، شاهد بزرگترین تراژدی قرن است؛ به دلیل حملات ظالمانه اسرائیل به غزه، ایران، لبنان و همچنین قطر، هزاران انسان مظلوم جان خود را ازدست دادند که برای آنها رحمت و مغفرت مسئلت داریم.

کارال‌اوغلو در ادامه بر لزوم اتحاد ایران و ترکیه در مقابل رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

معاون وزیر کشور ترکیه نیز بر استفاده از ظرفیت کارگروه مشترک دو کشور تأکید کرد و گفت: تا امروز همکاری‌های نزدیک و خوبی در زمینه مبارزه با تروریسم و قاچاق، مهاجرت‌های غیرقانونی و همکاری در زمینه مرزی بین دو کشور در جریان بوده است. امیدواریم این نشست نیز با نتایج خوبی برای دو کشور همراه باشد.

