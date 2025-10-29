به گزارش ایلنا، علیرضا نثاری در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک و تسلیت شهادت سرهنگ پاسدار محمد سهرابی که بعد از ۴ ماه جانبازی در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، به درجه رفیع شهادت نائل شد، روز پرستار را نیز تبریک گفت و خواستار رفع دغدغه معیشتی این قشر شد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به رئیس جمهور اذعان داشت: مرغداری های کشور دست به دامان نان خشک فروشی ها شده اند در حالی که در شرایطی قرار داریم که کشور نیازمند آرامش سیاسی و اجتماعی است، چنین مشکلاتی داریم که برای آن باید سامانه بازارگاه تعیین تکلیف شود ضمن اینکه باید ارز واردکنندگان نهاده های دامی با اولویت مرغداری ها تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه ضمن انتقاد از روند گرانی ها و تورم در کشور خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی حق التدریسی ها شد و گفت: ترمیم حقوق بازنشستگان لشگری و اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و اجرای تبصره ۱۵ همچنین اجرای دقیق رتبه بندی معلمان که باعث تضییع حقوق بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۱ به بعد شده است را خواستاریم.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: تأثیر معدل پایه های یازدهم و دوازدهم در کنکور نیز باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود که باعث نگرانی خانواده ها شده است. پروژه های فاضلاب و عمرانی در حوزه زیرساخت در شهرستان نهاوند از وزرای مربوطه مطالبه می شود.

انتهای پیام/