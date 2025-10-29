برای یک بار هم که شده تکلیف را مشخص کنید

به گزارش ایلنا، امید نصیبی نماینده مردم رستم و ممسنی در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی امروز (چهارشنبه ۷ آبان‌ماه) با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای رهبر فرزانه انقلاب، گفت: با سلام خدمت مردم شریف ایران اسلامی و مردمان نجیب، دلاور و غیرتمند شهرستان‌های ممسنی و رستم و عرض تبریک به مناسبت هفته پرستار، اینجانب به نمایندگی از این مردم شریف اینجا ایستاده ام تا صدای رسای محرومیت و نابرخورداری این دیار غنی از امکانات مادی و سرمایه‌های انسانی باشم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور و هیأت دولت افزود: آمار درخشان ۷۵ درصدی حمایتی حوزه انتخابیه ممسنی و رستم از شما و دولت با این حجم از مشکلات و مطالبات بر زمین‌مانده این منطقه هیچ سنخیتی ندارد؛ چرا یک‌بار شخصاً و رأساً برای تحقق سه مطالبه جدی این مردم، کارخانه قند، سد پارسیان و پتروشیمی، ورود جدی نمی‌کنید؟ تراز بالای عملکرد هر دولتی در رفع ناترازی است. ما که از این وعده‌های بی‌اساس خسته شده‌ایم، شما را نمی‌دانیم. شما را به خدا، نگذارید فاصله و شکاف حاکمیت و خواسته‌های بحق مردم زیاد شود که این اعتماد و سرمایه عظیم اجتماعی تضعیف شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به وزیر نیرو تاکید کرد: شما حتی به یک وعده خود در رابطه با مردم ممسنی و رستم وفا نکردید شما با ما صادق نبودید و نیستید به بهانه‌های واهی و بی‌مهری و کارشکنی کارشناسان شما که معلوم است از چه جایی هدایت می‌شوند سد پارسیان را بلاتکلیف رها کردید.

وی در ادامه افزود: ما امروز در تامین آب شرب هم با مشکل اساسی مواجه هستیم در حل تعرفه برخی مناطق گرمسیری شهرستان‌های ممسنی و رستم که تابستان‌های داغ و سوزنده اش حتی امور روزمره را مختل کرده، درک نکردید که فشار مضاعف اقتصادی چه به روز این مردم شریف اما صبور آورده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: شما می‌دانید حل مشکل پمپاژ دشت بچه بازار و رستم چه میزان در اشتغال و بهبود فضای کسب و کار آن منطقه مفید خواهد بود چه زمانی قرار است کمک حال این مردم باشید البته که از درد سخن گفتن و از درد نوشتن با مردم بی‌درد ندانی که چه دردی است.

نصیبی در ادامه خطاب به وزیر جهاد و کشاورزی یادآور شد: ما همواره قطب کشاورزی منطقه دیده‌ایم، فقر نداری و بی‌آبی تمام مزارع سرسبز ما را به باد فنا داده است، خانواده‌ها از نان خوردن افتاده و زندگی و معیشت مردم به خطر افتاده لطفاً ورود جدی داشته باشید، از تاکستان‌های انگور و دشمن زیاری تا جلگه‌های حاصل خیز بَکِش و جاوید و مزارع و شالیزارهای رستم و طبیعت بکر ماهور میلاتی همه فرصتی هستند که با بی‌تفاوتی به تهدید تبدیل شده است.

این نماینده مجلس ضمن تقدیر از تلاش‌های اثربخش وزیر نفت در تخصیص اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت، تاکید کرد: شما می‌دانید که ما خودمان صاحب چاه نفت هستیم نفت از چاه‌های ماهور سربلند فوران می‌کند، اما شعله‌های فقر و محرومیت می‌رود تا ریشه‌ها را نیز بسوزاند و خاکستر کند.

نصیبی خطاب به مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس گفت: لطفاً با ما و مردم ممسنی و رستم روراست باشید، بی ‌مهری و بدقولی‌های شما کماکان ادامه دارد و فرزندان این دیار برای لقمه نانی جانشان را در مسیرهای تردد به عسلویه و جنوب در کف دست گرفته‌اند، برای یک بار هم که شده تکلیف را مشخص کنید، به والله در پیشگاه خداوند و در محضر این مردم شریف شرمنده خواهید بود.

وی خطاب به وزیر اقتصاد؛ یادآور شد: لطفاً با نظارتی دقیق و حساب شده به تبعیض ناروا در تخصیص منابع و تسهیلات بانکی به مناطق مختلف پایان دهید، سختگیری‌های بی‌جهت شبکه بانکی کار را بر همه سخت کرده است، چرا بانک‌ها در مسیر اجرای سیاست‌های کلان دولت در بحث حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سنگ‌اندازی و مانع تراشی می‌کنند.

نصیبی خطاب به وزیر ورزش، گفت: در مجموعه تحت مدیریت شما چه خبر است که تمام ظرفیت‌های صاحب نام در ممسنی و رستم که مهد پرورش ورزشکاران صاحب نامی چون داریوش شجاعیان، سروش رفیعی، علی آزادمنش، ساسان انصاری و اسماء قائدی، الهه کریمی، لیلا کشاورزی و صدها جوان خودساخته با همت است، سهم مناسبی از بودجه اعتبارات ورزش ندارند و تنها استادیوم ورزشی ندارید.

نصیبی خطاب به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: حمایت بی دریغ مردم ممسنی و رستم را دیده‌اید، چرا هیچ برنامه‌ای و طرحی برای توسعه گردشگری اماکن تاریخی و گردشگری بهشت گمشده ممسنی، چشم انجیری بجستان رستم، رود شیر سرسبز جاوید، تنگه سام و تالاب گرم شور ماهوت میلاتی رها شده‌اند و منبعی برای استفاده از این ظرفیت‌ها وجود ندارد.

