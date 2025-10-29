تشکیل بازارچه مرزی با ترکیه برای رفع محرومیت مردم چالدران

به گزارش ایلنا، عمر علیپور اقدم در نشست علنی چهارشنبه(۷ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن با سلام و درود به روان پاک شهدا و امام شهدا (ره)و آرزوی توفیق و طول عمر با عزت برای رهبر فرزانه انقلاب،گفت: با تبریک هفته بیمه سلامت،در ابتدا سخن از تصمیمات و اقدامات خردمندانه و حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در برابر دسیسه‌های دشمنان ایران اسلامی تشکر می‌کنم.

نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی افزود: ایشان با درایت و اقدام قاطع در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ایام بعد از آن ،شکوه و عظمت ایران اسلامی را با حضور مثال زدنی مردم در دفاع از کیان ایران اسلامی، به جهانیان نشان دادند همچنین از ریاست جمهوری دکتر پزشکیان به خاطر همراهی با رهبری و رسیدگی جهت حل مشکلات جامعه تقدیر و تشکر می‌کنم. وی با حضور گرم و صمیمی خود در استان آذربایجان غربی، التیام بخش زخم های شدند که دشمنان ایران اسلامی با حرکت بر روی گسل‌های قومیتی ایجاد کرده بودند.

وی خطاب به رئیس جمهور و وزیر کشور ادامه داد: به استحضار می‌رسانم که در انتخاب مدیران شهرستانی حوزه انتخابیه ما،از ظرفیت‌های نیروهای بومی استفاده و به نقطه نظرات فعالین اجتماعی و سیاسی توجه شود و ایجاد بازارچه و گذرگاه مرزی با ترکیه برای مردم محروم چالدران، ضروری است و حتماً اقدام شود.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه روسای سه گانه کشور؛ لطفاً با برنامه ریزی صحیح و کارشناسی ،برای تولید،رفاه و معیشت ملت شریف ایران اقدام شایسته کنید،مطرح کرد:همانطور که آگاهید، سفره محرومان، جامعه کارمندان ،معلمان و نیروهای مسلح بسیار کوچک و نگران کننده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خطاب به وزیر بهداست و درمان، تاکید کرد: آقای ظفرقندی ؛لطفاً دستور فرمایید ،مصوبات کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی که در بازدید از حوزه انتخابیه اینجانب داشتند،هرچه سریعتر اجرایی شود.

علیپوراقدم ادامه داد: وزیرراه و شهرسازی ،اقدامات لازم برای تکمیل بزرگراه تبریز به بازرگان به عنوان بزرگترین کریدور شرق به غرب کشور و خط ریلی مرند به چشمه ثریا را انجام دهند؛در صورت اتصال ریل جمهوری اسلامی به خط ریلی کشور ترکیه از طریق چشمه ثریا ،کریدور تمام ریلی از چین به اروپا می‌تواند سالیانه ده‌ها میلیارد دلار تجارت خارجی و داخلی را ترانزیت کند.

وی تاکید کرد: از وزیر نیرو می‌خواهم، برای تکمیل فروش های آبرسانی در حوزه انتخابیه ،از جمله پروژه های انتقال آب از سدآغ چای به ۱۰۶ روستا و همچنین پروژه های ۲۵ و ۱۶ روستایی را تکمیل کند؛ تصفیه فاضلاب ماکو بیش از ۲۰ سال است که در حال ساخت است، متاسفانه روند کُند تکمیل پروژه،علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف،موجب ایجاد مشکلات زیست محیطی در پایین دست رودخانه زنگبار ماکو شده است.

عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با بیان اینکه مدیریت چندگانه ،اصلی ترین مشکل در مسیر رشد و تعالی منطقه آزاد ماکو است، تصریح کرد: از وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی می‌خواهم که برای ساماندهی تجارت مرزی و تسهیل صادرات و واردات از بزرگترین گمرک زمینی کشور،اقدامات لازم و ضروری در راستای اجرایی کردن ماده ۶۵ احکام دائمی مناطق آزاد تجاری و صنعتی،برای تفویض امور گمرک بازرگان و پایانه مرزی به سازمان منطقه آزاد ماکو، انجام دهند.بی‌شک یکی از دلایل نارضایتی مردم از عملکرد منطقه آزاد ماکو ،عدم توسعه منطقه و اجرایی نشدن قوانین صریح دولت و مجلس در منطقه آزاد است.

علیپور اقدم خطاب به رئیس جمهوری گفت: در استان آذربایجان غربی، هفت گمرک مرزی،۲ منطقه ویژه با سه کشور آذربایجان،ترکیه وعراق مزیت استفاده از کارت‌های مرزنشینی و کول بری و تعداد کثیری از اماکن و بناهای تاریخی و فرصت‌های گردشگری در حوزه اقتصادی،کشاورزی و دامداری و امکانات طبیعی و انسانی مناسبی داریم اما متاسفانه مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند و سفره‌های شان کوچک‌تر می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در ادامه خاطرنشان کرد: برای رشد و رونق اقتصادی استان آذربایجان غربی باید به دنبال ایده جدید در مرز باشیم،مانند ریاست جمهوری مقام معظم رهبری در سال‌های دفاع مقدس، عمل کنید؛ مدل کنونی جوابگوی معیشت و رفاه مرزنشینان نیست.

وی با تایکد براینکه قرار بود مشکلات آموزش و پرورش حل شود ولی متاسفانه هنوز وضعیت مربیان پیش دبستانی، نهضتی، طرح امین ،سرباز معلم و غیرانتفاعی لاینحل باقی مانده است ،خطاب به وزیرآموزش و پرورش اظهارکرد:چرا رتبه بندی بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل اجرا نمی‌شود؟ و چرا آزمون دهندگان آزمون‌های کیفیت بخشی و ماده ۲۸ بلاتکلیفندو به اعتراضات این عزیزان توجه نمی‌کنید؟

نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: وزیر شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن کشور؛ هزار تن قیر رایگان به روستای منطقه آزاد ماکو و چالدران قرار بود اختصاص یابد،متاسفانه هنوز تحویل داده نشده است.

نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر کشور و استاندار آذربایجان غربی،مطرح کرد: گلوگاه سه راهی خوی گلوی اقتصادی منطقه آزاد ماکو را به سختی می‌فشارد؛ تجار و تولیدکنندگان منطقه آزاد ماکو از برخوردهای خشن گلایه مندند؛بر اساس کدام منطق،کالاهایی که توسط پلیس اقتصادی در گمرک بازرگان بازرسی و پلمپ شده ،دوباره باید در سه راهی خوی بر زمین ریخته و مجدداً بازرسی شود؟ و یا کالاهای تولیدی در منطقه آزاد باید ساعت‌ها در سه راهی خوی به جرم قاچاق ،مورد تفتیش قرار گیرد؟ و چرا این رفتار ها در خروجی مناطق آزاد ارس ،انزلی و غیره وجود ندارد؟

انتهای پیام/