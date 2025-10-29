خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر ارتباطات:

مشوق‌هایی برای اتصال مشترکین به فیبر نوری در نظر گرفتیم/ عملاً نباید هزینه جدیدی به مردم تحمیل شود

مشوق‌هایی برای اتصال مشترکین به فیبر نوری در نظر گرفتیم/ عملاً نباید هزینه جدیدی به مردم تحمیل شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مطابق مصوبه در کمیسیون تنظیم آلات ارتباطات رادیویی داریم عملاً مشوق‌هایی را برای اتصال مشترکین و مردم به زیرساخت و بستر فیبر نوری در نظر گرفته ایم طبیعتاً در این فرایند مشوقی که در نظر گرفتیم به این ترتیب خواهد بود که عملاً نباید هزینه جدیدی به مردم تحمیل بشود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره ارتباطات کوانتومی، گفت: این بحث به‌عنوان موضوعی است که به‌واسطه مفهوم و غالبش، تغییر بنیادین در زیرساخت‌های مرتبط مانند امنیت، ارتباطات و پردازش ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این موضوع در بخش تحقیق و توسعه قرار دارد که در حوزه‌های مختلف در حال انجام است. در حوزه ارتباطات هم در حال طی این مسیر و فرایند آن هستیم و البته اینکه این موضوع به صورت تجاری قرار بگیرد و در اختیار مردم قرار داشته باشد هنوز تا آن مرحله فاصله داریم. نگاه ما این است که نباید به این موضوع، آینده و روندی که توسعه فناوری دارد، بی‌توجه باشیم.

هاشمی گفت: مطابق مصوبه در کمیسیون تنظیم آلات ارتباطات رادیویی داریم عملاً مشوق‌هایی را برای اتصال مشترکین و مردم به زیرساخت و بستر فیبر نوری در نظر گرفته ایم طبیعتاً در این فرایند مشوقی که در نظر گرفتیم به این ترتیب خواهد بود که عملاً نباید هزینه جدیدی به مردم تحمیل بشود اما در شرایطی ممکن است  که یک سری خدمات ویژه‌ای را به صورت طبیعی مشترکین از اپراتورهای ما  طلب کنند.در این صورت هزینه آن خدمات جدید یا ارزش افزوده که روی خدمات عادی می‌خواهندرا متناسب با تعرفه های اعلامی پرداخت خواهند کرد.

وی ادامه داد: اما  نکته بر این است که اگر مردم عملاً  از زیرساخت‌های ارتباطی استفاده می‌کنند و مشخصا مثلا خط ثابت، ما به ازای تغییر خط ثابت به زیرساخت یعنی زیرساخت سیم مسی به فیبر نوری هزینه جدیدی اگر به شهروند تحمیل شود این از نظر قانون درست نیست.

هاشمی گفت:  ما در سنوات گذشته با سیاست سرکوب تعرفه  مواجه بودیم و الان کاربران و اپراتورهای ما به جد دنبال این هستند و متقاضی این  هستند که برای توسعه کارهایشان تعرفه‌ها متناسب سازی شود. نکاتی هم که مطرح میکنند این است که ۶۵ درصد هزینه های کاربران کشور هزینه‌های ارزی است و در سال‌های گذشته  افزایش قابل توجهی داشته و طبیعتا هزینه های اپراتورها و در واقع توسعه ارتباطات در کشور به صورت قابل ملاحظه افزایش پیدا کرده است و این یک وجه ماجراست.

وی ادامه داد: بحث هزینه های جاری هم در واقع افزایش پیدا کرده بحث نیروی انسانی که در بخش خصوصی عملاً مشغول به کار هستند هم افزایش داشته است.  بنابراین  جنس درخواستی که اپراتورها دارند قابل تامل است و ما این را  به مجموعه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ارجاع داده ایم و  جلسات مفصلی در این خصوص با اپراتورهای مختلف برگزار شده اما نکته این است که سیاست کلی  ما این است که باید  مراقبت بکنیم که هزینه نامتعارف به مردم تحمیل نشود.

وی درباره ارتقاء کیفیت گفت: بحث افزایش و ارتقا کیفیت ارتباطات به عنوان یک موضوع جدی است که در دستور کار وزارت ارتباطات قراردارد

