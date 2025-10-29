به گزارش ایلنا، هادی محمد پور در نطق میان دستور ( چهارشنبه ۷ آبان ماه) خود به مناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار این روز را به همه پرستاران عزیز و صبور که ستون فقرات نظام سلامت هستند تبریک گفت و افزود: دولت موانع بودجه ای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را هرچه سریع تر برطرف نماید.

وی خطاب به رئیس جمهور افزود: جناب رئیس جمهور! گرانی های موجود در کشور و تورم اقسار گسیخته مردم را مضطرب کرده است، اقلام خوراکی ۶۵ درصد، سکه بهار آزاد ۱۲۴ درصد، یک گرم طلا ۱۴۴ درصد و نرخ ارز نیمایی و تالار یک تجاری ۹۳ درصد درصد طی یک سال افزایش پیدا کرده، همچنین خودروی ۲۰۷کارخانه ۹۳ درصد افزایش پیدا کرده است، در کجای دنیا دولت ها چنین تورمی را بر دوش مردم گذاشتند؟ چرا برای افزایش قیمت ها اینگونه مسابقه گذاشته اید؟ وضعیت ایران خودرو و سایپا هم که واقعا قابل بررسی بوده چه خبر است؟

این نماینده مردم در مجلس گفت: دولت و قوه قضائیه مگر دلالان حوزه نهاده های دامی کشور چقدر نفوذ دارند که نمی توانید با آنها برخورد کنید، ارز ترجیحی را گرفته اند و نهاده را وارد کرده اند، اما دارند خالی فروشی می کنند و خبری از نهاده ها نیست به داد دامداران برسید.

محمدپور اظهار کرد: آقایان بانک مرکزی و وزارت صمت و وزارت نیرو واحدهای صنعتی را بدبخت کرده اید، آقای بانک مرکزی! عدم تخصیص ارز اشتغال را تعطیل کرد و پول ها را به سمت کالاهای اساسی بردیم تا کی این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد؟ پس سرمایه گذاری کجا رفت؟ آقای رئیس بانک مرکزی! هشت سال است که نود و پنج میلیارد دلار ارز صادرات وارد این کشور نشده در حالی که ما هجده میلیارد دلار در صف تخصیص داریم، حوزه انتخابیه بنده و بخش خصوصی سه سال است که سه و نیم میلیون دلار در نوبت دارد و الان ششصد و پنجاه هزار دلار این کار لازم دارد که ماشین آلات را وارد کند.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس اظهار کرد: دولت وضعیت نیروهای شرکتی را سریعتر تعیین تکلیف کنید، از وزیر بهداشت تشکر می کنم که مجوز بیمارستانهای گناباد و بجستان، بیمارستان جایگزین آیت اله مدنی بجستان صادر کرد و همچنین سازمان برنامه بودجه با احداث بیمارستان دوم گنآباد پانزده خرداد بیدخت موافقت کرده، اکنون سازمان برنامه کمک کند که مجوز ماده ۲۳ را سریعتر بگیریم.

وی افزود: وزیر جهاد و سازمان منابع طبیعی! حوزه انتخابیه بنده دو دهه بیشتر در خشکسال شدید هست، وزیر اعلام کرد چهار هزار میلیارد تومان برای قنوات اعتبار داریم که فقط ۱۵ درصد تخصیص آمده و الان تکلیف مردم و کشاورزی و آب شرب مردم چه می شود؟ برای کنترل روان آبها، سیلابها با ایجاد یک کمیته ویژه به داد این مردم برسید، سدها را لایربی بکنید. ما در حوزه انتخابیه منتظر دولت نماندیم و کار را شروع کردیم.

محمدپور گفت: وزیر نیرو فصل سرما دارد شروع می شود تابستان که شرمنده مردم شدیم صنایع را تعطیل کردیم و تازه وزیر اعلام کرد که به مرحله ثبات داریم می رسیم و یکماه آینده مجدد قطعی برق و گاز را حتما خواهیم داشت با این فرمانی که شما دارید.

وی اظهار کرد: مردم شریف بجستان چند دهه هست که منتظر دستگاه آب شیرین کن خود هستند. ای سی آب این شهر ۸ الی ۱۰ هزار شوری دارد و چگونه می توانند زندگی کنند. انشاالله با پیگیری های انجام شده و البته وزارت نیرو هم کمک کرد در مرحله نصب هستیم و آقای وزیر قول دادند به بهره برداری برسد. از وزیر راه تشکر می کنم به منطقه آمد و تمام پروژه هایی که متوقف بود مجدد راه اندازی کرد و از شرکت وارش به دلیل افزایش پروازها تشکر می کنم. از وزیر آموزش و پرورش تشکر می کنم که مشکل گزینش را برطرف کردید اما مشکل نهضتی ها و طرح امین و خرید خدماتی را هم رفع کنید و افزایش حقوق ها را در طرح فوق العاده ویژه ببینید و از وزارت رفاه تشکر می کنم که هیات مدیره پگاه آمدند و از مدیران صنایع شیر هم تشکر خواهم کرد. کارخانه شیر بیدخت گناباد منتظر یک اقدام انقلابی برای رفع مشکل خود هست و وزیر تعاون بحث یارانه را جدی بگیرد. کمر قشر ضعیف شکست حداقل در کالاهای اساسی این موضوع مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

انتهای پیام/