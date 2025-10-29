انتقاد غضنفری از تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش ایلنا، کامران غضنفری نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان‌ماه) در تذکر شفاهی خود با انتقاد از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: متأسفانه مجمع تشخیص به تذکرات متعدد نمایندگان درباره مضرات و خطرات تصویب پالرمو و CFT توجهی نکرد و هر دو این کنوانسیون‌های استعماری را تصویب کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: جالب است که پیش از این، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود جمهوری اسلامی باید پالرمو و CFT را بپذیرد؛ در واقع برخی اعضای مجمع تشخیص با تصویب این دو کنوانسیون، خواسته دولت آمریکا را اجابت کردند.

غضنفری تأکید کرد: با وجود تصویب این دو کنوانسیون، FATF همچنان حاضر نشده جمهوری اسلامی را از فهرست سیاه خود خارج کند. این همان نکته‌ای بود که نمایندگان مجلس بارها هشدار داده بودند، اما مجمع تشخیص به آن اعتنایی نکرد و اکنون نتیجه آن آشکار شده است.

وی خطاب به رئیس‌جمهور، با اشاره به گزارش‌های متعدد درباره تابعیت مضاعف فرزندان عارف و قائم‌پناه، بیان کرد: با توجه به قانون منع به‌کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در مشاغل حساس، انتصاب این افراد خلاف قانون است و باید ابطال گردد.

