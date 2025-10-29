خبرگزاری کار ایران
فلسفی در تذکر شفاهی:

افزایش سرمایه قانونی بانک کشاورزی اجرایی نشده است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: براساس قانون برنامه دولت مکلف است ۷۰ همت برای افزایش سرمایه به بانک کشاورزی اختصاص دهد اما این اقدام صورت نگرفته است.

به گزارش ایلنا، پیمان فلسفی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چرا با وجود کاهش تولید شرکت ملی مس هزینه‌های ارزی این شرکت پنج برابر شده است و دلیل این افزایش هزینه‌ها و رشد ۴۲۲ درصدی چیست؟

وی در تذکری دیگر خطاب به رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفت: همه می‌دانیم شرایط صنعت کشاورزی مطلوب نیست و از سوی دیگر یکی از شاخص‌های میزان تسهیلات اعطایی است که این شاخص نیز شرایط خوبی ندارد.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا تصریح کرد: براساس قانون برنامه دولت مکلف به افزایش سرمایه بانک کشاورزی و اختصاص ۷۰ همت به این بانک شده، اما با گذشت ۷ ماه از سال همچنان این اقدام رخ نداده است.

 

