افزایش سرمایه قانونی بانک کشاورزی اجرایی نشده است

به گزارش ایلنا، پیمان فلسفی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چرا با وجود کاهش تولید شرکت ملی مس هزینه‌های ارزی این شرکت پنج برابر شده است و دلیل این افزایش هزینه‌ها و رشد ۴۲۲ درصدی چیست؟

وی در تذکری دیگر خطاب به رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفت: همه می‌دانیم شرایط صنعت کشاورزی مطلوب نیست و از سوی دیگر یکی از شاخص‌های میزان تسهیلات اعطایی است که این شاخص نیز شرایط خوبی ندارد.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا تصریح کرد: براساس قانون برنامه دولت مکلف به افزایش سرمایه بانک کشاورزی و اختصاص ۷۰ همت به این بانک شده، اما با گذشت ۷ ماه از سال همچنان این اقدام رخ نداده است.

