بجارزهی در تذکر شفاهی مطرح کرد:

کشته شدن جوان سوخت‌بر در دشتیاری قابل قبول نیست

نماینده مردم چابهار در مجلس خواستار برخورد قاطع با قاچاقچیان سوختی شد که روزانه ۲۰ میلیون لیتر قاچاق دارند و گفت: نباید صرفا با سوخت‌بران جزء برخورد شود.

به گزارش ایلنا، محمدانور بجارزهی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود تأکید کرد: لازم است در آغاز صدور مجوزهای حوزه چابهار بزرگ، تسریع شود که یک سال از آن گذشته است.

نماینده مردم چابهار، نیک‌شهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن تشکر از مرزبانی کشور که حافظ امنیت مرزها هستند، عنوان کرد: کشته شدن یک جوان سوخت‌بر در دشتیاری قابل قبول نیست و طبق گفته رئیس جمهور باید سراغ کسانی رفت که روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت، قاچاق می کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در پایان خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار تعیین تکلیف ۲۳ هزار معلم حق التدریسی شد که باید به قرارداد کارمعین تبدیل وضعیت شوند و خاطرنشان کرد: رئیس سازمان بودجه گفته است این کار نیازمند ۵ همت اعتبار است در حالی که تنها یک همت اعتبار نیاز دارد.

