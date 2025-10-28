به گزارش ایلنا، سردار سرلشکر پاسدار «علی عبداللهی» فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) عصر امروز (سه‌شنبه) با حضور در منزل شهید سرلشکر «علی شادمانی» فرمانده فقید قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) طی حکم فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) درجه‌ی سپهبدی این شهید والامقام را به خانواده ایشان اعطاء کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در این دیدار ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با اشاره به اینکه، بنده افتخار دوستی دیرینه با شهید شادمانی را داشتم، اظهار داشت: شهید شادمانی از فرماندهان تأثیرگذار و نقش‌آفرین در برهه‌های مختلف دفاع مقدس هشت ساله و پس از آن بود.

سرلشکر عبداللهی تصریح کرد: شهید شادمانی از توانمندی بالایی در حوزه‌های مختلف برخوردار بود که موجب می‌شد در ماموریت‌ها و مسئولیت‌های محوله توفیق بسیاری پیدا کند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) با بیان اینکه، بر همین اساس این شهید والامقام سال‌ها در قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در کسوت معاون هماهنگ‌کننده ایفای نقش می‌کرد، گفت: بسیاری از طرح‌ها و نقشه‌های عملیاتی، همچنین بسیاری از ارزیابی‌ها از واحد‌های مختلف نیرو‌های مسلح را ایشان با تسلط کافی و کامل جمع‌بندی می‌کرد و سامان می‌داد.

وی شجاعت، شهامت، تدبیر، دلسوزی و تدین را از ویژگی‌های بارز و شاخص شهید سپهبد شادمانی دانست و خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار از روز‌های اول جنگ تحمیلی ۸ ساله توسط رژیم بعث عراق علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تا لحظه شهادت در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط رژیم منحوس صهیونیستی، با ایمان و پشتوانه‌ای راسخ و استوار، همواره نقش‌آفرین و مثمر بود.

سرلشکر عبداللهی در پایان این دیدار از درگاه خداوند متعال برای شهدای عزیز و خاصه شهید سپهبد شادمانی علو درجات را مسئلت نمود و برای خانواده شهدا و به‌ویژه خانواده شهید شادمانی عزت، سربلندی و عاقبت‌بخیری آرزو کرد.