گودرزی در صحن مجلس:
گوشت و مرغ از سفره مردم حذف شده است
نماینده مردم الیگودرز با انتقاد از اینکه گوشت و مرغ از سفره مردم حذف شده است، سیاستهای فعلی را در زندگی مردم بیتاثیر دانست.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا گودرزی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیون یورو، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ میلیون یورو و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیون یورو منابع ارزی پیشبینی شده است. از این ۱۲ میلیون یورو، ۴ میلیون یورو به دارو و ۸ میلیون یورو به کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس افزود: موضوع دارو بسیار مهم است، اما اجازه بدهید در فرصت دیگری بهصورت تخصصی بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: آقای نوری و آقای پورمحمدی، واقعاً بفرمایید آیا این سیاست تأمین کالاهای اساسی نتیجه داده است یا خیر؟ ما یکونیم میلیون تن برنج وارد کردهایم، اما امروز قیمت برنج به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همانطور که جناب آقای قالیباف اشاره فرمودید، مجلس و هیئترئیسه محترم بهطور جدی در این زمینه ورود کردند، اما واقعیت این است که روش فعلی جواب نداده و در زندگی مردم تأثیری ایجاد نکرده است.
گودرزی تصریح کرد: بنابراین، خواهش میکنم تفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی با نرخ روز بهصورت مستقیم در قالب کالا در اختیار مردم و تولیدکنندگان قرار گیرد تا بتوان بخشی از مشکلات معیشتی را کاهش داد.
این نماینده دوره دوازدهم مجلس افزود: در اهداف اساسی کشور، نظارت و تأمین نظر قانونگذار اهمیت دارد. اعتبار مصوب باید بیش از تخصیص اعتبار باشد و تخصیص اعتبار نیز باید از هزینههای قطعی فراتر رود؛ اما متأسفانه امروز عکس این اتفاق در حال رخ دادن است.
وی گفت: آقای قالیباف، در حال حاضر سه دهک از دریافت یارانه حذف شدهاند تا منابع به پنج دهک دیگر داده شود، در حالی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه برای کشور ایجاد شده که خلاف قانون است.
گودرزی افزود: این وضعیت منجر به کسری بودجه، سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی، افزایش تورم و تشدید نیاز مردم به کالاهای اساسی شده است.
نماینده مردم الیگودرز گفت: در نتیجه، شاهد دور باطلی از تورم، فشار معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم هستیم. این روند باعث کوچک شدن سفره مردم، نرسیدن کالاهای اساسی به دست آنان، و ضرر و زیان گسترده برای تولیدکنندگان، بهویژه دامداران و مرغداران، شده است.
وی خاطرنشان کرد: خواهش میکنم این چرخه معیوب متوقف شود؛ چرا که امروز گوشت و مرغ از سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی حذف شده است. همانطور که جناب آقای میلادی فرمودند، مجلس راهکارهایی ارائه داده و وزارتخانههای مربوط نیز کارشناسان و مشاوران متعددی دارند. انتظار میرود نتیجه اقدامات به شکلی باشد که فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.
این نماینده مردم در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: واقعاً مردم از این وضعیت خسته شدهاند و نیاز به تصمیمی جدی و کارآمد دارند.