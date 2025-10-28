عسکری در صحن:
فساد و سوءمدیریت در توزیع نهادهها آشکار است
رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس گفت: حال کشاورزان ما خوب نیست؛ دو عامل اصلی این وضعیت، فساد و سوءمدیریت در حوزه نهادههای دامی و طیور است و بازارگاه نهادهها عملاً به بستری برای فساد تبدیل شده است.
به گزارش ایلنا، جواد عسکری در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزارش وزیر جهاد کشاورزی درباره نحوه تأمین و توزیع نهادههای دام و طیور گفت: حال کشاورزان ما خوب نیست و این مشکل به دو دلیل ایجاد شده است؛ اول فساد و دوم سوءمدیریت. اگر ارزیابی دقیق و جدی انجام دهیم، خواهیم دید که در بخش کشاورزی و بهویژه در حوزه نهادهها، مسئله فساد بهراحتی مشهود است.
وی افزود: بازارگاهی در کشور تشکیل شده که وظیفه آن جمعآوری نهادهها و توزیع آنها با نظارت و مدیریت بهموقع است. اما متأسفانه این بازارگاه خود به بستری برای فساد تبدیل شده است. شورای امنیت ملی اعلام کرده بود که برای شش ماه، نهادهها باید در قالب کالاهای راهبردی و اساسی تأمین شوند. آیا این اتفاق افتاده است؟
عسکری ادامه داد: بهرهبردار ما برای تأمین نهاده التماس میکند. در بازارگاه ذرت را باید با قیمت ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان بخرد و بعد مبلغی را بهصورت «پشت فاکتوری» پرداخت کند. این معنای واقعی فساد است. چه کسی باید جلوی این فساد را بگیرد؟ تاکنون بیش از ۵۰ مکاتبه از سوی کمیسیون کشاورزی با دستگاههای متولی، قوه قضائیه و سازمان بازرسی انجام شده است که عمدتاً هم خدمت رئیس قوه قضائیه ارسال شده؛ اما تا کی قرار است این روند ادامه پیدا کند؟
وی افزود: در بحث سوءمدیریت نیز آنچه نباید انجام شود، انجام میشود. بارها تذکر دادهایم، اما سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هیچ اعتقادی به تولید داخل ندارند و نگاهشان به امنیت غذایی کاملاً متفاوت است. دیروز نیز مسئولان را دعوت کردیم؛ وزیر جهاد هم حضور داشت. قرار بود،۱۲۰، ۲۰۰ و یک ۴۵۰ میلیون دلار از سوی وزارت نفت پرداخت شود. چرا این مبلغ دیروز پرداخت نشد؟ چرا قبل از آن انجام ندادید؟ چرا در حوزه ذخایر استراتژیک مدیریت درستی وجود ندارد؟ ما با موجود زنده سروکار داریم و نمیتوانیم برای آن زمان تعیین کنیم.
عسکری با اشاره به وضعیت نهادههای دامی گفت: ما به ۲۱ و نیم میلیون تن نهاده نیاز داریم که شامل سه قلم ذرت، سویا و جو است. نیاز کشور به ذرت حدود ۱۰ میلیون تن است که تنها یک و نیم میلیون تن آن در داخل تولید میشود و مابقی باید وارد شود. نیاز ما به سویا پنج و نیم میلیون تن است که فقط ۳۰۰ هزار تن در داخل تولید میشود. در مورد جو نیز از ۷ میلیون تن نیاز، در شرایط مناسب و با بارش کافی تنها ۵۰ درصد در داخل تولید میشود و مابقی باید وارد شود. اینها اعداد و ارقام است و باید بر اساس این ارقام مدیریت شود.
وی افزود: قرار نیست اجازه دهیم فضای نابسامان ایجاد شود؛ حالا یا بانک مرکزی ارز نمیدهد یا وزارت جهاد کشاورزی مأموریت خود را انجام نمیدهد. در این میان کشاورز بیچاره چه کند؟ در بحث پرداخت پول به نهادهها، ذرت با قیمت ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان از بازرگان خریداری میشود، اما ۳ تا ۴ میلیون تومان پشت فاکتوری پرداخت میشود. من به وزیر گفتم این ۴ میلیونی که پشت فاکتوری داده میشود مصوب چه کسی است؟ چرا معرفی نمیکنید؟ چرا پیگیری نمیکنید تا مشکل مردم حل شود؟
عسگری تصریح کرد: در حال حاضر ذرت در بازار آزاد ۳۰ میلیون تومان، جو نیز ۳۰ میلیون تومان و سویا حدود ۴۰ میلیون تومان است. چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ نکته دیگر بحث افزایش قیمتهاست؛ چه کسی متولی آن است؟ اگر بناست کالابرگ الکترونیکی اجرا شود، ابتدا باید بستر نظارت و مدیریت بر قیمت کالا فراهم شود. آیا این اقدام انجام شده است؟
وی با اشاره به عدم هماهنگی دستگاههای دولتی افزود: در دستگاههای دولتی نیز قانون اجرا نمیشود. در برنامه هفتم توسعه، ۲۳ دستگاه موظف به انجام وظایفی بودند که طبق بررسی دیروز، تحقق بسیاری از سنجه صفر درصد پیشرفت داشتهاند و برخی تنها ۵ یا ۶ درصد! چرا دستگاه نظارتی ورود نمیکند؟ چرا دستگاههای متولی پاسخگو نیستند؟ این برنامه آخرین فرصت ما برای اجرای توسعه است و باید عملیاتی شود.
عسگری در پایان گفت: مسئله دیگر انحصار است. مگر مقام معظم رهبری نفرمودند مسئله انحصار را حل کنید؟