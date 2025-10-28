کوچکینژاد در صحن مجلس:
مسئولان فاصله خود با مردم را کاهش دهند/ گاهی بحرانها توسط خود مسئولان ایجاد میشود
نماینده مردم رشت بر لزوم اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیک تأکید کرد و از مسئولان خواست فاصله خود را با مردم کاهش دهند.
به گزارش ایلنا، جبار کوچکی نژاد در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: از دکتر قالیباف، رئیس مجلس، که این جلسه مهم و علنی را برگزار کرد، سپاسگزارم؛ گزارشهایی که وزرا ارائه دادند را شنیدم و روشن است که کشور همواره با بحرانهای سنگین مواجه بوده است، در دهه اول انقلاب، جنگی خانمانسوز، تحریمهای شدید و ترورهای وحشتناک توسط منافقین، کشور را تهدید میکرد و در آن شرایط، دولتمردانی همچون شهید باهنر، رهبر معظم انقلاب و وزرایی که بسیاری از آنها نیز شهید شدند، با اعتقاد راسخ و ارتباط نزدیک با مردم، درد و مشکلات آنها را میشناختند و تلاش کردند نیازهای اساسی مردم، بهویژه طبقات مستضعف، تأمین شود و با تدبیر و انگیزه، کشور را از بحرانها عبور دادند.
کوچکی نژاد ادامه داد: اما امروز، آیا همان نگاه، همان تفکر، همان انگیزه و همان تدبیر وجود دارد؟ متأسفانه روشن نیست. گاهی بحرانها توسط خود مسئولان ایجاد میشود و سپس به مردم اعلام میکنند که قصد دارند بحران را حذف کنند.
نماینده مردم رشت خطاب به رئیس مجلس گفت: از زمانی که ریاست مجلس را برعهده گرفتید، بارها بر اهمیت تأمین کالاهای اساسی مردم تأکید کردید و مجلس قبلی قانونی تصویب کرد که قیمت کالاها تا شهریور ۱۴۰۰ ثابت بماند و همچنین قانون حذف دهکهای پردرآمد را نیز تصویب کرد. اما اجرای کامل این قوانین هنوز محقق نشده است. اخیراً نیز تأکید شد که طرح کالابرگ الکترونیک از آبان ماه باید اجرا شود، اما در عمل مردم همچنان با مشکلات جدی مواجهاند.
این نماینده مردم یادآور شد: مشکل اساسی امروز، فاصله مسئولان با مردم است و بیش از نیمی از مردم با کمتر از ۱۰ میلیون تومان درآمد زندگی میکنند و دسترسی به اقلام ضروری مانند گوشت و مرغ برای آنها دشوار است و ماههاست که قادر به تأمین این نیازها نیستند بنابراین، مشکل کشور در اعتقاد و توجه واقعی به مردم است. بدون این اعتقاد، هیچ تدبیر، قانون یا طرحی نمیتواند به شکل مؤثر اجرا شود.