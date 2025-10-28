به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش نظارتی مجلس از نحوه تخصیص کالابرگ الکترونیک و دهک‌بندی اقشار جامعه اظهار داشت: وزیر رفاه تاکید دارد که قانون به طور کامل اجرا شده است، اما این براساس چه ملاکی است، امروز نه تنها تحریم‌ها بر معیشت مردم تاثیر گذاشته بلکه ترک فعل و سوء مدیریت نیز پدر مردم را درآورده است.

وی افزود: قیمت مرغ ۷۰ درصد افزایش یافته و لوبیا قرمز ۱۱۸ درصد رشد قیمت داشته است، همچنین ناترازی در تخصیص ارز بیداد می‌کند و جانی برای مردم نمانده است.

نماینده مردم قائنات تاکید کرد: امروز باید رفتار ما با برخی وزرا تغییر کند و در مقابل سوء مدیریت‌ها و ترک فعل‌ها بایستیم.

