«‌دیوارنگاره جدید میدان ولی‌عصر (عج) تذکری بموقع و بجا به ما مسئولین است. «مثل آینده تصمیم بگیرید» همان تقدم ⁧امر ملی بر امر جناحی است.

‌در مسیر اتحاد و امنیت ملی و برای تأمین منافع مردم و کشور به دسته‌بندی‌های جناحی توجهی نداریم. با همهٔ آن‌ها که دلشان برای مردم و ایران عزیز می‌تپد همدلیم و مقابل سیاسیونی که امر ملی را به پای منافع جناحی قربانی می‌کنند یا می‌خواهند اداره کشور را قفل کنند، خواهیم ایستاد. «آینده» آغاز کار است نه پایان آن.»