قالیباف:

با آن‌ها که دلشان برای مردم و ایران می‌تپد، همدلیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با همه آن‌ها که دلشان برای مردم و ایران عزیز می‌تپد، همدلیم و مقابل سیاسیونی که امر ملی را به پای منافع جناحی قربانی می‌کنند یا می‌خواهند اداره کشور را قفل کنند، خواهیم ایستاد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به دیوارنگاره جدید میدان ولی‌عصر (عج) نوشت:

«‌دیوارنگاره جدید میدان ولی‌عصر (عج) تذکری بموقع و بجا به ما مسئولین است. «مثل آینده تصمیم بگیرید» همان تقدم ⁧امر ملی بر امر جناحی است.

‌در مسیر اتحاد و امنیت ملی و برای تأمین منافع مردم و کشور به دسته‌بندی‌های جناحی توجهی نداریم. با همهٔ آن‌ها که دلشان برای مردم و ایران عزیز می‌تپد همدلیم و مقابل سیاسیونی که امر ملی را به پای منافع جناحی قربانی می‌کنند یا می‌خواهند اداره کشور را قفل کنند، خواهیم ایستاد. «آینده» آغاز کار است نه پایان آن.»

