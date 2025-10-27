پزشکیان:
باید برای پیشرفتهای جهانی آماده باشیم و راهی برای تطبیق با آن در نظر بگیریم
رئیسجمهور در کنفرانس ملی مخابرات با بیان اینکه اکنون دنیا با سرعت نور حرکت میکند و ما باید به برنامههای خود سرعت ببخشیم، گفت: باید برای پیشرفتهای جهانی در آینده آماده باشیم و راهی برای تطبیق با آن در نظر بگیریم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در «کنفرانس ملی مخابرات» که صبح امروز دوشنبه ۵ آبان، با شعار همصدا برای توسعه ارتباطات، برگزار و طی آن از پروژه فیبر ملی رونمایی شد، اظهار داشت: افتخار میکنم که امروز در میان دانشمندان و کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری حضور دارم. کاری که شما انجام میدهید، نیاز کشور به بیگانگان را کمتر میکند.
رئیس جمهور با بیان اینکه گاهی با خودم فکر میکنم که چرا باید از دیگران عقب باشیم، افزود: همواره در زندگی شخصی این نگاه را داشتم که در کار و زندگی تلاش کنم از کسی عقب نمانم. امروز با تمام کاستیها، عمیقاً باور دارم که چنانچه تلاش کنیم، میتوانیم کمبودها و عقبماندگیها را جبران و با سرعت بیشتری به اهدافمان برسیم. اکنون دنیا با سرعت نور حرکت میکند و ما باید به برنامههای خود سرعت ببخشیم.
پزشکیان آمادگی و هماهنگی برای تغییرات را یک الزام عنوان و تصریح کرد: باید برای پیشرفتهای جهانی در آینده آماده باشیم و راهی برای تطبیق با آن در نظر بگیریم. شما دانشمندان، متخصصان و فناوران باید کارهای خوب، پویا و پیشرونده برای زیرساختهای ارتباطی در زمینه خدمت به مردم داشته باشید.
رئیس شورایعالی فضای مجازی هماهنگی و تطبیق با تغییرات جهانی را یک ضرورت نامید و گفت: ما نمیتوانیم یک جا بمانیم و ایستا باشیم. چنانچه در یک ساختار بمانیم در جامعه اثرگذار نخواهیم بود و به عبارت دیگر انسان مرده به شمار میآییم. انسانی که زنده است هر لحظه تلاش میکند تا به هدف خود برسد. به عنوان بندهای که خداوند را عبادت میکند، باید تا بینهایت برویم و پایانی را برای خود باور نداشته باشیم. این نگاه زمینهساز تمام تحولها در زندگی شخصی و اجتماعی ما خواهد بود.
رئیس جمهور خطاب به کارکنان و مهندسان حوزه ارتباطات و فناوری اعلام کرد: باید تکرار را رها و همواره زیرساختها را کارآمدتر و مشتریپسندتر کرد. اگر انسان این نگاه را داشته باشد، هر روز خود را با شرایط جدید وفق میدهد و کارهایی انجام خواهد داد که هیچ موجود دیگری قادر به انجام آن نیست.
پزشکیان افزود: تکرار است که کار ما را بیاثر میکند، بنابراین فناوران، مسئولان و تولیدکنندگان باید به گونهای طرحها و برنامههای خود را عملی کنند که کشور ساخته شود و به بیگانگان نیازمند نباشیم؛ در هر مقامی که هستیم باید در مسیر درست گام برداریم.
رئیس جمهور اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در زمینه پروژه فیبر ملی قابل قدردانی دانست و اظهار داشت: کاری که شما امروز انجام دادهاید نمادی از وحدت مدیریتی و هماهنگی شایسته است. نظم و هماهنگی در هر شرایطی قدرتی ایجاد میکند که غیرقابل محاسبه است. بدون شک اگر در کشور هماهنگی مدیریتی و ساختاری وجود داشته باشد، مشکلات و نارساییها به سرعت اصلاح خواهد شد. با وحدت و انسجام و براساس دانش و اطلاعات میتوانیم مسیر رشد کشور را تسریع بخشیم.
پزشکیان در پایان منّیت را یک آسیب معرفی کرد و از مسئولان کشور خواست در مقابل مستندات علمی و شواهد محکم سر خم کنند و افزود: مخالفت با دانش مسیر رشد را مختل و باعث ایجاد ناهماهنگی و عقبماندگی در کشور میشود.
رئیس جمهور همچنین در ابتدای این مراسم از نمایشگاه تجهیزات فیبر ملی که امروز افتتاح شد، بازدید کرد و در سخنانی، با تاکید بر اهمیت توسعه صادرات این محصول به سایر کشورها، گفت: باید برای آینده این محصول و پشتیبانی قطعات آن، طرح در نظر داشته باشیم و این فناوری به سرعت رو به جلو پیش برود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در کنفرانس، این وزارتخانه را یک خانواده نامید که بر مبنای کار گروهی و هماهنگی طرحهای خود را اجرا میکنند و گفت: این همکاری و هماهنگی در راستای شعار عملی وفاق ملی شکل گرفته است.
هاشمی با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه زیرساختهای ارتباطی به کار خود ادامه دادند، تصریح کرد: در آن دوران هیچگاه شرایط ارتباطی مردم دچار اخلال نشد و تمامی کارکنان و اعضای خانواده ارتباطات با تعامل و وفاق توانستند این کار را عملی کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اظهار داشت: امروز به طور رسمی، اعلام میکنیم که در حوزه ارتباطات بعد از یکصد سال، از کابل مسی به ارتباطات فیبر نوری مهاجرت کردهایم. این مسیر در کشورهای پیشرفته جهان، ۷ تا ۱۵ سال طور کشیده است. اینک عهد میبندیم در طول این مهاجرت زیرساختهای ارتباطی شهروندان آسیب نبیند و تا زمانی که این جابجایی از کابل مسی به فیبر نوری به طور کامل انجام شود، مسیرهای ارتباطی فعلی مختل نشود.
هاشمی تقویت زیرساختهای ارتباطی را نمادی از عدالت برشمرد و گفت: توسعه این زیرساخت موجب توسعه عدالت در زمینه آموزش، سلامت و اقتصاد میشود و در این راستا مدارس در اولویت هستند. امروز نقطه عطفی در زمینه زیرساختهای ارتباطی است؛ ما برای آیندگان ریلگذاری میکنیم و میخواهیم کیفیت زندگی مردم را بالا ببریم. مقاومت کور در برابر فناوری همواره شکست خواهد خورد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در این مراسم گفت: پروژه فیبر ملی طرحی ۵ ساله است که تا پایان دولت چهاردهم ۶۰ درصد آن تکمیل خواهد شد و اتصال برای شهروندان کاملاً رایگان است. همچنین ۷۰ درصد تجهیزات این پروژه ملی و بومی هستند و با راهاندازی این پروژه سرعت اینترنت کشور هزار مگابیت افزایش خواهد یافت.