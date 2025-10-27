خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال وزیر کشور از همتای عمانی؛

وزیر کشور عمان: روابط ایران و عمان رو به محکم‌تر شدن است

وزیر کشور عمان: روابط ایران و عمان رو به محکم‌تر شدن است
کد خبر : 1705896
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشور سلطنت عمان در بدو ورود خود به تهران، تأکید کرد: روابط بین ایران و عمان همواره روابط بسیار خوبی بوده و رو به بهتر و محکم‌تر شدن است.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور امروز -دوشنبه- از همتای عمانی خود که به عنوان مهمان در نشست وزیران کشور عضو اکو در تهران حضور یافته است، استقبال کرد. 

مومنی در این آیین استقبال با بیان اینکه دو کشور دارای زمینه‌های همکاری زیادی هستند، اظهار داشت: روابط ایران و عمان به ویژه‌ در چند سال اخیر، همواره نزدیک و حسنه بوده است. 

وی افزود: این رفت‌وآمدها و ارتباط‌ها به ارتقای روابط خوب موجود بین دو کشور کمک زیادی خواهد کرد. 

حمود بن فیصل بن سعید البوسعیدی، وزیر کشور سلطنت عمان با ابراز خرسندی از حضور در تهران، تصریح کرد: خیلی خوشحالم که برای حضور در این اجلاس از عمان نیز دعوت کردید. 

وی گفت: روابط بین ایران و عمان همواره روابط بسیار خوبی بوده و رو به بهتر و محکم‌تر شدن است. اولین دلیل حضور من لبیک به دعوت جمهوری اسلامی ایران و دومین دلیل تلاش برای تقویت روابط به بهترین وجه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ