عراقچی:
پدافند غیرعامل، فرصتی مغتنم برای تبیین اهمیت تدابیر و تمهیداتی است
وزیر امور خارجه ایران در پیامی به مناسبت هفته نکوداشت پدافند غیرعامل پیامی تاکید کرد: راهبرد دفاع همهجانبه و بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، به ویژه توانمندیهای حوزه دفاع سیاسی و دیپلماتیک، بهمنظور صیانت از منافع ملی، یکی از اولویتهای اساسی در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش ایلنا، متن پیام « سید عباس عراقچی» وزیر خارجه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در مقابل شیوههای پیچیده تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل باید کاملاً هوشیار و جدی باشد.
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
ایام گرامیداشت پدافند غیرعامل، فرصتی مغتنم برای تبیین اهمیت تدابیر و تمهیداتی است که با هدف افزایش ایمنی، تابآوری و مصونیتبخشی زیرساختهای کشور در برابر انواع تهدیدات دشمن بهکار میرود.
این رویکرد بر مقاومت و پایداری در برابر فشارها و تحریمهای ظالمانه دشمنان و تلاش در جهت کاهش آسیبپذیریها و خسارات احتمالی تاکید دارد. در این مسیر، راهبرد دفاع همهجانبه و بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، به ویژه توانمندیهای حوزه دفاع سیاسی و دیپلماتیک، بهمنظور صیانت از منافع ملی، یکی از اولویتهای اساسی در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
اینجانب ضمن گرامیداشت این ایام که با شعار «پدافند غیرعامل، تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» نامگذاری شده است، به تمامی تلاشگران این عرصه و همکاران گرانقدر تبریک گفته و از خداوند متعال توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر خدمت به ایران عزیز و ارتقای امنیت و پایداری کشور مسئلت مینمایم.