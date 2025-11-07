حاکمیت برای یک بار هم که شده موضع خود را در مقابل تندروها مشخص کند

اشرف بروجردی فعال سیاسی اصلاحطلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله مجدد برخی تندروها به دولت بر سر موضوعات مختلف از جمله حجاب گفت: بر اساس یک روایت به نظرم وقتی یک کاری را تجربه می‌کنیم اگر دوباره بخواهیم همان کار را تجربه کنیم، پیشمانی دارد. ما باید نسبت به این رفتار دقت کنیم و قبل از هر چیز اگر بخواهیم به حجاب بیاندیشیم باید به این فکر کنیم که چرا عده‌ای اینقدر خودسرانه و با اقدامات خارج از چهارچوب و ساختار نظام گام برمی دارند و تلاش می‌کنند در واقع می خواهند علیه بخش مهمی از جامعه باشند.

وی ادامه داد: امروز شما می‌بینید برخی‌ها که یک اندک حجابی هم داشتند برداشته‌اند من وقتی به خیابان می روم کاملا این را حس می کنم و حتی از روزی که شایعه شد که این تعداد نیرو تربیت می‌شوند که بیایند در سطح جامعه و اتاق عفاف و حجاب مجددا فعال شده است و این‌ها قرار است ورود به صحنه پیدا کنند، می‌بینیم که آنهایی هم که شالی دور گردنشان بود همان را هم برداشته‌اند این یعنی تقابل دو تفکر و اندیشه که عده‌ای می خواهند بیایند و وارد میدان شوند و سعی کنند افرادی را که حجاب ندارند را به قول خودشان سرجایشان بنشانند اما عملا با این روش‌ها نتیجه ای به دست نخواهند آورد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: من بر این باورم که حاکمیت باید موضع خود را در مقابل این‌ها برای یک بار هم که شده مشخص کند و در برابر این رفتارها مقابله کند و علیه این رفتارها موضع بگیرد. درست است که می‌گویند نیروی انتظامی وارد گود است اما عملا اصل قصه توسط کسانی است که به نحوی می‌خواهند چهره جمهوری اسلامی را تخریب کرده و زمینه را فراهم کنند برای گام‌هایی که منتهی به خشونت اجتماعی می‌شود و در نهایت زمینه را فراهم می‌کنند برای اینکه بتوانند خواسته خودشان را محقق کنند.

بروجردی گفت: این موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت در نتیجه من فکر می کنم این باید از طریق رسانه‌ها به جامعه اعلام شود که این اقدامات، نتیجه تفکرات خاصی است و الا وقتی شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده است این‌ها حق ندارند چنین تقابلی داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بارها بعد از جنگ اعلام کرده‌اند که نباید خدشه‌ای به انسجام ملی ایجاد شود، برخی اقدامات و اظهارات می تواند به انسجام و وحدت ایجاد شده خدشه وارد کند، گفت: قطعا این اقدامات منتهی به خدشه به انسجام ملی خواهد شد. کسانی که این تفکر را دارند خودشان را قدرت مطلق تصور می‌کنند و واقع هم تاکنون جلوی این ها گرفته نشده است حاکمیت باید به صراحت در مقابل این‌ها موضع بگیرد تا این‌ها فکر نکنند یکه تاز میدان هستند و و هرچه که خودشان اراده کنند و بخواهند همان محقق شود.

بروجردی گفت: من معقتدم که باید به اینها تذکر لازم را بدهند برای اینکه این انسجام را برهم نزده و باعث نشوند که جامعه به سمت دو دستگی و تقابل با یکدیگر برود.

وی همچنین درباره اینکه بارها رئیس جمهور به کاهش بودجه نهادهایی که عملکرد مناسبی نداشته‌اند اشاره کرده است آیا این نهادها هم می‌توانند شامل چنین موضوعی شوند، گفت: در مدیریت جامعه باید اهم و فالأهم شود. چه چیز مهم‌تر از آن است که مردم احساس آرامش کنند و نیازهای اساسی آن‌ها تأمین شود. اگر این تقابل را ایجاد کنند باعث می‌شود که مردم به این باور نرسند که حاکمیت به فکر آنها است هر چقدر هم که هم آقای پزشکیان و دیگران می گویند که تلاش‌شان این است که مردم نیازهای اولیه شان تامین شود. اما این چطور باید تامین شود وقتی شما می گویید ما تحریم هستیم و نفت را نمی‌توانیم به اندازه مورد نیازمان بفروشیم تا جامعه را اداره کنیم و هزار محمل برای ناترازی ها داریم؟ بهتر است که در تدوین بودجه و شکل دادن به مصارف مورد نیاز جامعه دقت نظر شود چراکه اگر مردم رفاهشان تامین شود خود به خود همراهی خواهند داشت. اما وقتی می بینند که گرسنه هستند و نان شب ندارند طبیعی است که این تقابل شکل می‌گیرد و جامعه به سمت نارضایتی پیش می‌رود و مسئولان و مدیران ارشد باید این تحلیل را داشته باشند که الان مهم‌ترین کار این است که نیاز رفاهی مردم تامین شود و اگر هزینه کرد برای جایی اولویت ندارد، از آن کاسته شود و به سمت تامین نیازهای مردم برود.

انتهای پیام/