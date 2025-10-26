یک شهروند بستکی پس از ۲۷ سال با پیگیری قضایی صاحب شناسنامه شد
یک بانوی جوان در شهرستان بستک با پیگیری دستگاه قضایی پس از ۲۷ سال انتظار، سرانجام صاحب شناسنامه شد.
به گزارش ایلنا، سیامک ابراهیمی رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک اعلام کرد: در جریان دیدار مردمی مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری استان هرمزگان که در شهریورماه سال جاری در شهرستان بستک برگزار شد، فردی با اعلام این که از بدو تولد تاکنون شناسنامه نداشته است مشکل خود را با رئیس کل دادگستری هرمزگان مطرح کرد و از دستگاه قضایی درخواست استمداد نمود.
ابراهیمی افزود: به دستور رئیس کل دادگستری هرمزگان و با قید فوریت، بررسی و پیگیری این موضوع در دستور کار مسئولان قضایی استان و شهرستان بستک قرار گرفت و مشخص شد که این فرد ایرانی است و والدین وی در زمان تولد فوت کردهاند و به دلیل عدم پیگیری بستگان وی برای انجام امور ثبتی، صدور شناسنامه برای او طی سالهای گذشته انجام نشده بود.
وی ادامه داد: پس از طرح موضوع در شورای تأمین شهرستان بستک و موافقت اعضا، هماهنگیهای لازم با اداره ثبتاحوال انجام شد و صبح امروز شناسنامه این فرد پس از صدور به وی تحویل داده شد.
رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات رئیس کل دادگستری هرمزگان، دستگاه قضایی استان با جدیت در پی احقاق حقوق شهروندان بهویژه در موارد مربوط به هویت و اسناد رسمی است و هیچ پروندهای در این زمینه بدون پیگیری رها نخواهد شد.