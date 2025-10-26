برگزاری هفتمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت خارجه

در این نشست، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن تبیین اهمیت جایگاه روابط بانکی در تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی خاطرنشان کرد توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری گمرکی، حمل و نقلی و ترانزیتی به ویژه در گذرگاه‌های مرزی برای رشد مراودات اقتصادی با همسایگان ضروری است.