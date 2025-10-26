خبرگزاری کار ایران
برگزاری هفتمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت خارجه

برگزاری هفتمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت خارجه
هفتمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، هفتمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال ۱۴۰۴ به ریاست «حمید قنبری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور معاونین و مدیران اقتصادی دستگاه‌های اجرایی کشور در محل وزارت امورخارجه برگزار شد.

در این نشست، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن تبیین اهمیت جایگاه روابط بانکی در تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی خاطرنشان کرد توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری گمرکی، حمل و نقلی و ترانزیتی به ویژه در گذرگاه‌های مرزی برای رشد مراودات اقتصادی با همسایگان ضروری است.

