سردار قریشی معاون هماهنگکننده سپاه شد
با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سید حجتالله قریشی به سمت معاون هماهنگکننده سپاه منصوب شد.
سردار قریشی پیش از این جانشین وزیر دفاع و معاون آماد و پشتیبانی وزارت دفاع بود.
سردار محمدرضا نقدی نیز که پیش از این مسئولیت معاونت هماهنگ کننده سپاه را بر عهده داشت، به عنوان مشاور عالی فرمانده کل سپاه منصوب شد.