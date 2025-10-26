به گزارش ایلنا، با حکم سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سید حجت الله قریشی به سمت معاون هماهنگ کننده سپاه منصوب شد.