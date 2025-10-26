خبرگزاری کار ایران
قدردانی وزیر دفاع از پرستاران

قدردانی وزیر دفاع از پرستاران
کد خبر : 1705435
​وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار پیام تبریک صادر کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام بدین شرح است:

میلاد فرخنده پیام آور نهضت عاشورا، اسوه صبر و مجاهدت، حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) و روز پرستار، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از زنان و مردان مومنی که با روحیه ای زینبی، خدمت به انسان و التیام آلام بندگان خدا را عبادت می شمارند.

پرستاران خدوم ما با تاسی از زینب کبری (سلام الله علیها) امروزه چه در عرصه سلامت و چه در خطوط مقدم دفاع به خصوص در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در کنار مجروحان، رزمندگان و بیماران صبورانه و بی ادعا پرچم اخلاق و انسانیت را براافراشته و نماد روشن ((ایثار سازمان یافته)) و تجلی ((خدمت مومنانه)) بوده و یقین دارم که استمرار این مسیر نورانی، اقتدار ملی را تعمیق و بنیان های دفاعی و انسانی نظام اسلامی را مستحکم تر خواهد ساخت.

اینجانب، ضمن تبریک این روز فرخنده به جامعه پرستاری شریف کشور و به ویژه پرستاران گرانقدر حوزه سلامت وزارت دفاع، از تلاش های بی وقفه و صبورانه و روحیه جهادی شما قدردانی نموده ، از درگاه خداوند متعال موفقیت و سربلندیتان را در سایه عنایات حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و دعای خاص حضرت زینب کبری(سلام الله علیها)، در راستای خدمت به خلق و رضای خالق مسئلت می نمایم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده

انتهای پیام/
