تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر شهیدان دیدار
رئیس مجلس در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی درگذشت حاجیه خانم صنم رمضانی مادر شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
درگذشت حاجیه خانم صنم رمضانی، بانوی مؤمنه، صبور و فداکاری که سه فرزند برومند خود شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کرد و خود نیز خواهر شهید والامقام باران رمضانی بود، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
بیتردید این بانوی صبور و وارسته، از زمرهی زنان مؤمن و استواری است که با ایمان راسخ، قلبی سرشار از عشق به اهلبیت علیهمالسلام و روحی لبریز از اخلاص، در مسیر ایثار و رضای الهی گام نهاد و نام خود را در زمرهی مادران پرافتخار و بهشتی این سرزمین ماندگار ساخت. صبر و ایمان این مادران والاقدر، سرمایهای معنوی برای ملت ایران و الگویی روشن برای نسلهای آینده است؛ زنانی که با فدا کردن عزیزترین گوهرهای خویش، شرافت، استقلال و عزت ایران اسلامی را پاس داشتند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد آن بانوی بهشتی و فرزندان شهیدش، این ضایعه را به خانوادههای معزز رمضانی و دیدار، مردم مؤمن و انقلابی استان فارس و همهی خانوادههای معظم شهدا تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن مادر والامقام رحمت و رضوان واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی