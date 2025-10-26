خبرگزاری کار ایران
تسلیت قالیباف در پی درگذشت مادر شهیدان دیدار

رئیس مجلس در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی درگذشت حاجیه خانم صنم رمضانی مادر شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت حاجیه خانم صنم رمضانی، بانوی مؤمنه، صبور و فداکاری که سه فرزند برومند خود شهیدان والامقام رمضان، محمد و گنجعلی دیدار را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کرد و خود نیز خواهر شهید والامقام باران رمضانی بود، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

بی‌تردید این بانوی صبور و وارسته، از زمره‌ی زنان مؤمن و استواری است که با ایمان راسخ، قلبی سرشار از عشق به اهل‌بیت علیهم‌السلام و روحی لبریز از اخلاص، در مسیر ایثار و رضای الهی گام نهاد و نام خود را در زمره‌ی مادران پرافتخار و بهشتی این سرزمین ماندگار ساخت. صبر و ایمان این مادران والاقدر، سرمایه‌ای معنوی برای ملت ایران و الگویی روشن برای نسل‌های آینده است؛ زنانی که با فدا کردن عزیزترین گوهرهای خویش، شرافت، استقلال و عزت ایران اسلامی را پاس داشتند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد آن بانوی بهشتی و فرزندان شهیدش، این ضایعه را به خانواده‌های معزز رمضانی و دیدار، مردم مؤمن و انقلابی استان فارس و همه‌ی خانواده‌های معظم شهدا تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن مادر والامقام رحمت و رضوان واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/
