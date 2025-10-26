خبرگزاری کار ایران
گفتگو و تفاهم ایران و افغانستان درباره انتقال محکومین و استرداد مجرمین

در دیدار معاون وزیرخارجه با رئیس نظارت و تعقیب فرامین و احکام افغانستان، در زمینه انتقال محکومین و استرداد مجرمین و رسیدگی به حقوق کنسولی اتباع زندانی ایرانی گفتگو و تفاهماتی حاصل شد.

به گزارش  ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در کابل با شمس‌الدین شریعتی رئیس نظارت و تعقیب فرامین و احکام افغانستان دیدار و درباره همکاری‌های حقوقی و قضائی دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این نشست، در زمینه انتقال محکومین و استرداد مجرمین و همچنین رسیدگی به حقوق کنسولی اتباع زندانی ایرانی نیز گفتگو و تفاهماتی حاصل شد.

