فرهنگ مقاومت از خانواده آغاز میشود
فرمانده کل سپاه پاسداران با صدور پیامی ضمن تسلیت درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام گنجعلی، محمد و رمضان دیداری، تاکید کرد: مادران شهدا با تربیت فرزندانی ایثارگر و ولایی، نشان دادند که فرهنگ مقاومت از خانواده آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت فرمانده کل سپاه در پی درگذشت حاجیه خانم صنم رمضانیُ مادر بزرگوار شهیدان والامقام گنجعلی، محمد و رمضان دیداری، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر ارتحال حاجیه خانم صنم رمضانی بانوی صبور و فداکار، مادر بزرگوار شهیدان والامقام گنجعلی، محمد و رمضان دیداری موجب تأثر و تالم فراوان گردید.
بدون شک مادران شهدا همچون این بانو، اسوههای صبر و راویان جهاد تبیین هستند، مادرانی که صبر، استقامت و مقاومت خود را برگرفته از سیره حضرت فاطمه و حضرت زینب (س) می دانند و با پیروی از مکتب عاشورا، با شجاعت و پیروی از ولایت رهبر انقلاب اسلامی همواره مروج و علمدار خط سرخ شهیدان و اهداف و آرمانهای والای آنها بودهاند.
مادران شهداء، ستون اصلی گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بودهاند. آنان با تربیت فرزندانی ایثارگر و ولایی، نشان دادند که فرهنگ مقاومت از خانواده آغاز میشود.
اینجانب از درگاه خداوند متعال برای بستگان مکرم، صبر و اجر و برای آن بانوی مؤمنه رحمت واسعه، مغفرت بیپایان و علوّ درجات و همنشینی با حضرت صدیقه طاهره، فاطمه الزهرا (س) و فرزندان شهیدش را مسئلت دارم.
سرلشکر پاسدار محمد پاکپور
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلام