به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت فرمانده کل سپاه در پی درگذشت حاجیه خانم صنم رمضانیُ مادر بزرگوار شهیدان والامقام گنجعلی، محمد و رمضان دیداری، به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون



خبر ارتحال حاجیه خانم صنم رمضانی بانوی صبور و فداکار، مادر بزرگوار شهیدان والامقام گنجعلی، محمد و رمضان دیداری موجب تأثر و تالم فراوان گردید.

بدون شک مادران شهدا همچون این بانو، اسوه‌های صبر و راویان جهاد تبیین هستند، مادرانی که صبر، استقامت و مقاومت خود را برگرفته از سیره حضرت فاطمه و حضرت زینب (س) می دانند و با پیروی از مکتب عاشورا، با شجاعت و پیروی از ولایت رهبر انقلاب اسلامی همواره مروج و علمدار خط سرخ شهیدان و اهداف و آرمان‌های والای آن‌ها بوده‌اند.

مادران شهداء، ستون اصلی گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بوده‌اند. آنان با تربیت فرزندانی ایثارگر و ولایی، نشان دادند که فرهنگ مقاومت از خانواده آغاز می‌شود.



اینجانب از درگاه خداوند متعال برای بستگان مکرم، صبر و اجر و برای آن بانوی مؤمنه رحمت واسعه، مغفرت بی‌پایان و علوّ درجات و همنشینی با حضرت صدیقه طاهره، فاطمه الزهرا (س) و فرزندان شهیدش را مسئلت دارم.



سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلام