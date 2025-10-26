معاون اول قوه قضاییه:
باید از بازخوردهای مردمی در شبکههای اجتماعی برای بهبود فرآیندها بهره ببریم
معاون اول قوه قضاییه گفت: باید امکان دسترسی مستقیم مردم به خدمات را فراهم کنیم و در عین حال از بازخوردهای مردمی در شبکههای اجتماعی برای بهبود فرآیندها بهره ببریم.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، نشست بررسی میزان پیشرفت اجرای سند تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور حجتالاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، بابایی رئیس سازمان ثبت، صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه و جمعی از مدیران دستگاه قضا و سازمان ثبت برگزار شد.
خلیلی در این نشست با اشاره به لزوم تحول در نگاه عدالتمحور دستگاه قضا گفت: در اجرای برنامههای تحول قضایی باید عدالت خصوصی به عدالت عمومی تبدیل شود و مسیر حرکت ما باید بهسمت تحقق عدالت عمومی باشد.
وی با بیان اینکه عدالت عمومی یعنی دسترسی آسان مردم به خدمات بدون مراجعه حضوری به نهادها و سازمانها، افزود: با هوشمندسازی و الکترونیکی کردن سامانهها و خدمات ثبتی، مردم میتوانند بدون واسطه و دلال به حقوق خود دست یابند که این امر گامی مؤثر در گسترش عدالت است.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: اگر مبنای درستی برای حرکت به سمت عدالت عمومی داشته باشیم، باید امکان دسترسی مستقیم مردم به خدمات را فراهم کنیم و در عین حال از بازخوردهای مردمی در شبکههای اجتماعی برای بهبود فرآیندها بهره ببریم.
خلیلی ضمن قدردانی از عملکرد سازمان ثبت در پیشبرد سند تحول قوه قضاییه اظهار داشت: اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در یک سال گذشته، اقدامی دشوار و زمانبر بود، اما سازمان ثبت با مدیریت جهادی و پیشرو نسبت به سایر بخشها عمل کرد که جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکه تکالیف و وظایف محوله به سازمان ثبت قابل توجه است، گفت: سازمان ثبت در مقایسه با برخی نهادها، عملکرد بسیارخوبی دارد و انشاءالله با تحقق اهداف بتوانیم در خدمت رسانی به مردم موفق باشیم.