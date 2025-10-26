وی ضمن تاکید بر اولویت رویکرد پیشگیری گفت: مهمترین مسئله حوزه اقتصاد و معیشت است؛ این امر نقش مهمی در افزایش رضایت‌مندی مردم دارد.

ذبیح‌الله خدائیان نیز در این دیدار ایجاد نارضایتی میان مردم را هدف اصلی دشمن دانست و گفت: با همدلی مدیران و مردم می‌توان از این برهه عبور کرد؛ بسیاری از مشکلات جامعه علیرغم فشار دشمنان قابل حل هستند و این نیازمند افزایش همکاری با یکدیگر است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به همکاری‌های این سازمان با دولت گفت: وزارت کشور نقش محوری در میان وزارتخانه‌های دولت دارد و استانداران به گفته رئیس جمهور، روسای جمهور استان‌ها هستند؛ از این رو نقش مهمی در توزیع کالا و خدمات دارند و باید در زمینه رصد و نظارت نیز ورود کنند.

خدائیان اظهار کرد: استانداران باید در ورود و خروج و ترخیص کالاها با یکدیگر هماهنگ عمل کنند تا یکپارچگی در این موضوع از بین نرود.

وی تاکید کرد: همراهی با دولت از اولویت‌های سازمان بازرسی است و در مواجهه با فساد رویکرد این سازمان کور کردن سرچشمه‌های فساد است.

‎خدائیان با بیان اینکه خوشبختانه وزارت کشور و سازمان بازرسی بالاترین میزان تعامل را با یکدیگر دارند، از حسن توجه وزیر کشور در افزایش تعامل تقدیر کرد و گفت: با توجه به حضور آقای بلندیان در وزارت کشور ان‌شاالله هماهنگی‌ها و تعاملات بیشتر می‌شود.

