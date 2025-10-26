خبرگزاری کار ایران
در دیدار وزیر کشور و رئیس سازمان بازرسی مطرح شد

استانداران باید در ورود و خروج و ترخیص کالاها با یکدیگر هماهنگ عمل کنند

استانداران باید در ورود و خروج و ترخیص کالاها با یکدیگر هماهنگ عمل کنند
وزیر کشور در دیدارِ رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تقدیر از روابط حسنه بین قوای مجریه و قضائیه، خواستار افزایش همکاری‌های سازمان بازرسی کل کشور با وزارت کشور شد.

به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی با تأکید بر لزوم فعالیت نهادها و سازمان‌ها در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف، گفت: باید به دنبال راهکاری برای حل مشکلات باشیم و این امر از همراهی و همدلی بین ارکان نظام حاصل می‌شود.

وی ضمن تاکید بر اولویت رویکرد پیشگیری گفت: مهمترین مسئله حوزه اقتصاد و معیشت است؛ این امر نقش مهمی در افزایش رضایت‌مندی مردم دارد.

ذبیح‌الله خدائیان نیز در این دیدار ایجاد نارضایتی میان مردم را هدف اصلی دشمن دانست و گفت: با همدلی مدیران و مردم می‌توان از این برهه عبور کرد؛ بسیاری از مشکلات جامعه علیرغم فشار دشمنان قابل حل هستند و این نیازمند افزایش همکاری با یکدیگر است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به همکاری‌های این سازمان با دولت گفت: وزارت کشور نقش محوری در میان وزارتخانه‌های دولت دارد و استانداران به گفته رئیس جمهور، روسای جمهور استان‌ها هستند؛ از این رو نقش مهمی در توزیع کالا و خدمات دارند و باید در زمینه رصد و نظارت نیز ورود کنند.

خدائیان اظهار کرد: استانداران باید در ورود و خروج و ترخیص کالاها با یکدیگر هماهنگ عمل کنند تا یکپارچگی در این موضوع از بین نرود.

وی تاکید کرد: همراهی با دولت از اولویت‌های سازمان بازرسی است و در مواجهه با فساد رویکرد این سازمان کور کردن سرچشمه‌های فساد است.

‎خدائیان با بیان اینکه خوشبختانه وزارت کشور و سازمان بازرسی بالاترین میزان تعامل را با یکدیگر دارند، از حسن توجه وزیر کشور در افزایش تعامل تقدیر کرد و گفت: با توجه به حضور آقای بلندیان در وزارت کشور ان‌شاالله هماهنگی‌ها و تعاملات بیشتر می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، این دیدار با حضور معاون راهبردی، اقتصادی، تولیدی ، بازرس کل استان تهران، رئیس دفتر ویژه، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات و مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل سازمان بازرسی کل کشور و معاونان عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، رئیس سازمان مدیریت بحران، رئیس مرکز حراست و مشاور وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی وزارت کشور برگزار شد.

