تشکیل کارگروهی در هیات وزیران برای پیگیری آتش‌سوزی‌های مکرر در هورالعظیم

نماینده مردم اهواز گفت: بیش از یک سال است مردم خوزستان از آلودگی و پیامدهای ناشی از آتش‌سوزی‌های هورالعظیم رنج می‌برند و انتظار می‌رود وزارت خارجه، سازمان محیط زیست و وزارت نیرو با تعامل جدی و مؤثر با طرف عراقی برای رفع این معضل زیست‌محیطی اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، محمد امیر در نشست علنی امروز (یکشنبه، 4 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، نسبت به وضعیت معیشتی پرستاران، نابسامانی شهر اهواز و بی‌توجهی به آتش‌سوزی‌های هورالعظیم تذکر داد.

وی با تأکید بر اینکه پرستاران از زحمتکش‌ترین اقشار کشور هستند، گفت: پرستاران مایه آرامش بیماران و نظام سلامت کشورند، اما خودشان از حداقل آرامش معیشتی و شغلی بی‌بهره‌اند و انتظار می‌رود دولت و وزارت بهداشت با نگاهی ویژه و حمایتی نسبت به بهبود وضعیت معیشتی و شغلی این قشر شریف اقدام عاجل داشته باشند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت نابسامان شهر اهواز افزود: در شهر اهواز مدیریت شهری بدون احراز کامل شرایط لازم منصوب شده و نتیجه آن، نارضایتی مردم و وضعیت نامطلوب خدمات شهری است. با توجه به اعتبارات قابل توجهی که به شهرداری اهواز تزریق شده، انتظار می‌رود وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها بررسی کنند این اعتبارات در چه بخش‌هایی هزینه شده، چراکه مردم آثار ملموسی از این هزینه‌کردها را نمی‌بینند.

امیر همچنین درباره آتش‌سوزی‌های مکرر در هورالعظیم تصریح کرد: کارگروهی در هیات وزیران برای پیگیری این موضوع تشکیل شده، اما لازم است گام‌های عملی و مؤثر برداشته شود. ضمن تخصیص اعتبارات کافی باید نظارت دقیقی بر نحوه هزینه‌کرد آن صورت گیرد تا استان خوزستان در این بحران تنها نماند.

وی ادامه داد: بیش از یک سال است مردم خوزستان از آلودگی و پیامدهای ناشی از آتش‌سوزی‌های هورالعظیم رنج می‌برند و این وضعیت شایسته مردم شریف استان نیست. انتظار می‌رود وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو با تعامل جدی و مؤثر با طرف عراقی برای رفع این معضل زیست‌محیطی اقدام کنند.

