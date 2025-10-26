زمانی کیاسری در تذکر شفاهی:
میاندورود محلی برای گردش مدیران شده است
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس با انتقاد از اینکه میاندورود محلی برای گردش مدیران شده است و از مدیریت مدیران بومی خود محروم مانده از وزیر کشور خواست صدای میاندورود را بشنود.
به گزارش ایلنا عالیه زمانی کیاسری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (س) با اشاره به مقام والای پرستاران گفت: پرستاری مفهومی از جنس ایثار، دانش، مهربانی و استواری است و انتظار میرود وزیر بهداشت و درمان در بزرگداشت مقام پرستاران و پیراپزشکان، با تأمین امنیت شغلی، عدالت و ارزش گذاری اقتصادی، قدردان زحمات بیپایان این قشر شریف باشد.
زمانی کیاسری با اشاره به ظرفیتهای انسانی و فرهنگی شهرستان میاندرود افزود: شهرستان میاندورود با تقدیم ۲۲۲ شهید، تاریخش با اصالت عجین شده و استوانهای استوار برای ولایت به شمار میرود و مردمانش ریشه در ایمان و خاک دارد.
وی خطاب به وزیر کشور افزود: با گذشت بیش از ۱۵ سال از تأسیس فرمانداری میاندورود، این شهرستان در دولت چهاردهم همچنان از مدیریت فرزندان برومند و تحصیلکرده خود محروم مانده است و متأسفانه به محلی برای گردش مدیران تبدیل شده و فرماندار، معاونان و بخشداران پیدرپی تغییر میکنند و از ظرفیتهای بومی غفلت میشود.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم تأکید کرد: اگر هدف، تحقق وحدت ملی و انسجام مدیریتی هدفمند است، راه آن عبور از ظرفیتهای بومی نیست بلکه باید با گذر از محدودیتها و بهرهگیری از توانمندیهای فرزندان این منطقه، توسعه واقعی را محقق ساخت صدای میاندورود را بشنوید.