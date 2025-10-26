خبرگزاری کار ایران
عسکری در جلسه بررسی وضعیت بیماری تب برفکی؛

گزارش دقیق تلفات، کانون‌های آلودگی و نیاز واکسن تب برفکی به مجلس ارائه شود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در جلسه کمیسیون با اشاره به اعلام نگرانی سازمان خواربار جهانی (FAO) درباره بیماری تب برفکی، خواستار ارائه گزارش‌های دقیق و مستند در خصوص میزان تلفات دام، کانون‌های درگیر و نیازهای فوری واکسن و سرم شد تا تصمیمات لازم توسط دولت و نهادهای متولی اتخاذ شود.

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در نشست این کمیسیون با حضور نمایندکان و رئیس سازمان دامپزشکی، گفت: فروردین ماه سال جاری سازمان خواربار جهانی (FAO) درباره شیوع بیماری تب برفکی هشدار داده بود، اما متاسفانه اقدام کافی در مقابله با بیماری تب برفکی در کشور صورت نگرفت به همین دلیل خواستار پاسخگویی دقیق و مستند دستگاه‌های مسئول هستیم.

عسکری در این جلسه با تأکید بر اینکه پاسخ‌ها باید مستند و شفاف باشد و صرفاً توجیه‌کننده نباشد، خطاب به رئیس سازمان دامپزشکی گفت: یک به یک موارد را گزارش دهید که چه اتفاقی افتاده، میزان تلفات دام‌ها چقدر است، کدام مناطق کانون آلودگی دارند و کدام مناطق هنوز درگیر نشده‌اند.

وی افزود: میزان نیاز فوری به سرم و واکسن باید مشخص شود تا در آینده نزدیک وزیر جهاد کشاورزی و دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی، بتوانند تصمیم لازم را در جلسه اتخاذ کنند و اگر اعتبار یا امکانات خاصی لازم است، زودتر تأمین شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن اشاره به ضرورت اقدام سریع، تأکید کرد که نامه‌ای رسمی نیز تنظیم و به رئیس جمهور ارسال می‌شود تا حمایت اجرایی لازم فراهم گردد. عسکری همچنین از پیگیری سازمان بازرسی و قوه قضاییه برای بررسی اقدامات انجام‌شده خبرداد.

این جلسه در راستای مقابله با بیماری تب برفکی و جلوگیری از خسارات بیشتر به دامداران کشور برگزار شد و نمایندگان مجلس بر اهمیت گزارش‌های دقیق و تصمیم‌گیری فوری تأکید کردند.

 

