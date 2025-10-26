پیام تبریک امیر صباحی فرد و حجتالاسلام بهمن به مناسبت روز پرستار
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور و رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش در پیامی مشترک سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار را تبریک گفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، متن پیام مشترک امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) کشور و حجت الاسلام والمسلمین محمد بهمن رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
بیتردید در طول سالهای حماسه دفاع مقدس، حضور مخلصانه گروههای پزشکی و بهویژه پرستاران تلاشگر در موقعیتهای مختلف و تقدیم شهادت صدها پرستار و امدادگر عزیز در این راه، خود فصلی پرفروغ در صحیفه افتخارات جامعه پزشکی و پرستاری کشور است.
پیشینۀ درخشان پرستاران عزیز نشاندهندۀ ارتباط پیوسته این قشر ایثارگر با آرمانها و ارزشهای دفاع مقدس بوده و تعلق و وابستگی ناگسستنی آنان را به مبانی و ارزشهای انقلابی روایت میکنند.
امروز جامعه پرستاری بیش از هر زمان دیگری با تعهد، انگیزه الهی برگرفته از مکتب عاشورا و با تلاش غیر قابل توصیف، مهارت و شجاعت همچون رزمندگان دوران جنگ تحمیلی در این مسیر پرتلاطم از هیچ کوششی دریغ نمیکنند؛ تلاشهای ایثارگرانه و وصفناپذیر این عزیزان برکسی پوشیده نیست و هموطنانمان هرگز جانفشانی این قشر زحمتکش را به خصوص در دوران کرونا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فراموش نخواهند کرد.
مجموعه فرماندهی پدافند هوایی کشور و عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش ضمن تبریک سالروز میلاد با سعادت پیامآور نهضت حسینی، حضرت زینب کبری (س)، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای معزز و والامقام خصوصاً شهیدان راه سلامت که جان گرانبهای خود را در این عرصه بحرانی در طبق اخلاص گذاشتهاند، اعلام میدارد که برادران شما در مجموعه پدافند هوایی کشور به عنوان مدافعان امنیت آسمان ایران اسلامی با به کارگیری ظرفیتهای موجود در راستای توسعه سلامت در کشور همراه مدافعان سلامت خواهند بود؛ از خداوند متعال صحت و سلامتی و توفیقات روزافزون را برای این قشر زحمتکش خواستاریم. امید است مجاهدان عرصه سلامت به لطف پروردگار سبحان موفق و سر بلند باشند.
امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور
محمد بهمن رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش