خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر الهامی خبر داد؛

تاسیس بیمارستان پدافند هوایی ارتش در آینده نزدیک

تاسیس بیمارستان پدافند هوایی ارتش در آینده نزدیک
کد خبر : 1705336
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه پرستاران خط مقدم سلامت جامعه هستند گفت: در آینده نزدیک شاهد تاسیس بیمارستانی پدافند هوایی ارتش خواهیم بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، با حضور امیر سرتیپ علیرضا الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش و امیر سرتیپ دوم امینیان رییس اداره بهداشت، امداد و درمان این نیرو از کادر درمان و پرستاران مجموعه پدافند هوایی ارتش تجلیل شد.
امیر سرتیپ الهامی در این آئین ضمن تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار بیان داشت: حضرت زینب(س) اسوه صبر و شکیبایی است؛ فرهنگ ایثار و شهادت قطعا از وجود مبارک ایشان در جامعه اسلامی متبلور شده است.
وی افزود: امروز بواسطه مجاهدت، تعهد، تخصص و ایمان کادر درمان در حال ارائه بهترین خدمات بهداشت و درمان به کارکنان و خانواده کارکنان هستیم و این دستاورد ارزنده موجب افتخار ماست.
جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه پرستاران خط مقدم سلامت جامعه هستند، گفت: ملت ایران جانفشانی و ایثار کادر درمان را فراموش نخواهند کرد؛ امید است که با تأسی از حضرت زینب(س) موجبات رضایت خداوند را فراهم کنیم و فرصت خدمت به خلق بویژه بیماران را در کسوت پرستاری قدر بداینم.
امیر سرتیپ الهامی در بخش دیگری از سخنان خود از تاسیس ییمارستان تخصصی و فوق تخصصی نیروی پدافند هوایی ارتش در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در آینده نزدیک شاهد تاسیس بیمارستانی پدافند هوایی ارتش خواهیم بود.
وی از عملکرد مثبت و اثر بخش مجموعه بهداشت و درمان نیروی پدافند هوایی ارتش در ارتقا تجهیزات و امکانات درمانی متناسب با نیاز مجموعه نیرو بویژه در شرایط بحران قدردانی کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ