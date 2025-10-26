تاسیس بیمارستان پدافند هوایی ارتش در آینده نزدیک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، با حضور امیر سرتیپ علیرضا الهامی جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش و امیر سرتیپ دوم امینیان رییس اداره بهداشت، امداد و درمان این نیرو از کادر درمان و پرستاران مجموعه پدافند هوایی ارتش تجلیل شد.

امیر سرتیپ الهامی در این آئین ضمن تبریک ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار بیان داشت: حضرت زینب(س) اسوه صبر و شکیبایی است؛ فرهنگ ایثار و شهادت قطعا از وجود مبارک ایشان در جامعه اسلامی متبلور شده است.

وی افزود: امروز بواسطه مجاهدت، تعهد، تخصص و ایمان کادر درمان در حال ارائه بهترین خدمات بهداشت و درمان به کارکنان و خانواده کارکنان هستیم و این دستاورد ارزنده موجب افتخار ماست.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه پرستاران خط مقدم سلامت جامعه هستند، گفت: ملت ایران جانفشانی و ایثار کادر درمان را فراموش نخواهند کرد؛ امید است که با تأسی از حضرت زینب(س) موجبات رضایت خداوند را فراهم کنیم و فرصت خدمت به خلق بویژه بیماران را در کسوت پرستاری قدر بداینم.

امیر سرتیپ الهامی در بخش دیگری از سخنان خود از تاسیس ییمارستان تخصصی و فوق تخصصی نیروی پدافند هوایی ارتش در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در آینده نزدیک شاهد تاسیس بیمارستانی پدافند هوایی ارتش خواهیم بود.

وی از عملکرد مثبت و اثر بخش مجموعه بهداشت و درمان نیروی پدافند هوایی ارتش در ارتقا تجهیزات و امکانات درمانی متناسب با نیاز مجموعه نیرو بویژه در شرایط بحران قدردانی کرد.

