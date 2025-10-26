آیین رونمایی از کتاب بیمارستان شهر عشق برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، در آستانه ولادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار آیین رونمایی از کتاب بیمارستان شهر عشق؛ خاطرات پرستاران و بهیاران بیمارستان ۵۷۶ منطقه ای شیراز در دوران دفاع مقدس، با حضور امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ بازنشسته حسام هاشمی جانشین هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی نزاجا، امیر سرتیپ رضایی ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس و جمعی از پیشکسوتان، فرماندهان، مسئولان، کارکنان پایور و کادر درمان یگان‌های این نیرو در مرکز آموزش علوم و فنون رزمی نزاجا در فارس برگزار شد.

امیر سرتیپ نوذر نعمتی در این مراسم با بیان اینکه کتاب بیمارستان شهر عشق سندی زنده از ایمان، تعهد و شجاعت زنانی است که در سخت‌ترین شرایط، خدمت به همرزمان خود را عبادت می‌دانستند گفت: اگر امروز کشورمان ایران سرافراز و امن ایستاده است، بخشی از آن را مدیون دستان مهربان پرستارانی هستیم که در دل آتش جنگ، با آرامش و عشق، مرهم درد مجروحان بودند.

وی با اشاره به اهمیت پاسداشت مقام پرستار در آستانه میلاد حضرت زینب‌(س) افزود: روحیه فداکاری و صبر پرستاران ما برگرفته از مکتب زینب کبری (س) است؛ و هرگز زمان نمی‌تواند از ارزش کار آنان بکاهد.

امیر سرتیپ سید حسام هاشمی جانشین هیئت معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی نیز د این کتاب را روایتگر ایثاری دانست که از جنس نبرد و درمان توأمان است؛ جایی که پرستار، مجاهد میدان عشق و مرهم‌گذار جسم و روح رزمندگان بود.

مشاور فرماندهی معظّم کل قوا با تأکید بر ضرورت بازخوانی نقش پرستاران در دفاع مقدس گفت: نسل امروز باید بداند که بخشی از پیروزی‌های آن دوران، مرهون ایثار زنان و مردانی بود که در سکوت بیمارستان‌ها، برای زنده نگه‌داشتن رزمندگان جان می‌دادند.

امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس در ادامه این مراسم ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، اظهار کرد: بیمارستان شهر عشق، تنها روایت یک مجموعه درمانی نیست، بلکه بخشی از تاریخ پرافتخار نیروی زمینی ارتش است که در آن، انسانیت و ایمان در کنار تخصص پزشکی معنا می‌یابد.

وی خاطر نشان کرد: باید قدر این یادگارهای فرهنگی را دانست؛ زیرا آثار مکتوبی همچون بیمارستان شهر عشق افزون بر جنبه ادبی و تاریخی، روحیه ایثار و همبستگی اجتماعی را در جامعه زنده نگه می‌دارند.

در پایان این مراسم ضمن گرامیداشت روز پرستار، از نویسندگان و گردآورندگان کتاب بیمارستان شهر عشق، پرستاران و بهیاران بیمارستان ۵۷۶ منطقه‌ای شیراز در دوران دفاع مقدس و کادر درمان شاغل این بیمارستان تقدیر شد.

