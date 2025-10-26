خبرگزاری کار ایران
بازداشت شهردار شیرود به اتهام دریافت رشوه
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن استان مازندران گفت: شهردار شیرود به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تضییع حقوق بیت اللمال و دریافت رشوه بازداشت شد.

به گزارش ایلنا، مهدی مصطفی پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن استان مازندران گفت: شهردار شیرود به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تضییع حقوق بیت اللمال و دریافت رشوه بازداشت شد.

مصطفی پور خاطرنشان کرد: شهردار شیرود به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تضییع حقوق بیت اللمال و دریافت رشوه بازداشت شد. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن بیان کرد: در پی تحقیقات گسترده‌ای که توسط پلیس اقتصادی در این زمینه صورت گرفت با شکایت شاکی خصوصی شواهدی مبنی بر دریافت رشوه و سوء استفاده از موقعیت شغلی به دست آمد.

وی افزود: برخورد با فساد باید سریع، قاطع و بدون تبعیض باشد و این دادستانی در موارد معدودی که با انحرافات و سوء جریانات در مجموعه شهرداری روبه رو می‌شود با قاطعیت برخورد خواهد کرد. 

دادستان عمومی و انقلاب تنکابن عنوان کرد: طبیعتا با توجه به ادله و مدارکی که در جهت توجه اتهام وجود دارد و ادله و مدارکی که متهمین در دفاع از خود ارائه می‌کنند، مرجع قضایی اعلام رای خواهد کرد.

 

