احمدنیا:
شکایت میکنم تا خضریان اثبات کند
به گزارش ایلنا، علی احمدنیا، رییس امور اطلاعرسانی دولت در واکنش به خضریان، نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ادعای حقوق ۲۰۰ میلیونی؟ شکایت میکنم تا آقای خضریان اثبات کند؟
ادعای دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی بنده از پتروشیمی جم توسط آقای خضریان یک دروغ بیشرمانه است. از سال ۹۷ در پتروشیمی جم هستم و از ابتدای دولت مرخصی بدون حقوق دارم. بالاترین حقوقی که در چند سال گذشته از جم دریافت کردهام فکر نمیکنم حتی بالاتر از ۴۰ میلیون تومان بوده باشد.
در حال حاضر هم حقوق بنده را نهاد ریاست جمهوری پرداخت میکند که مبلغ آن هم به اندازه مجوز قانونی دریافت حقوق است. جای تاسف دارد که یک نماینده مجلس در چنین شرایطی، چنین دروغ واضحی را در موضوعی عنوان میکند که یک خوراک خبری برای دشمنان ایران و عامل عصبانی کردن مردم در این شرایط سخت اقتصادی و جورچین پازل دشمن است!