آقایان طوری بخورید که حداقل خفه نشوید!

به گزارش ایلنا، علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، در جلسه علنی روز (یک‌شنبه ۴ آبان‌ماه) خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار شفاف‌سازی درباره روند جذب و استخدام در برخی مجموعه‌ها شد.

خضریان گفت: چگونه آقای علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت، در سال ۱۴۰۴ در پتروشیمی جم با حقوق نجومی استخدام رسمی شده؟ و در همان روز نیروی تمام وقت شده است.

نماینده تهران افزود: ما در مجلس به موضوع شرکتی‌ها ورود کرده‌ایم، در این موضوع مصوباتی را نیز داشتیم؛ اما دولت زیر بار هزینه‌های آن نمی‌رود. زمانی که شما در وضعیت شرکتی قرار دارید و دولت اعلام می‌کند موضوع نیروهای شرکتی بار مالی دارد چگونه فردی که در دولت سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت هست یک شبه با حقوق ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان جذب شده است.

وی همچنین خطاب به وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی عنوان کرد: آقای میدری افرادی مانند هادی میدری و حسن فولادی با شما نسبت خویشاوندی دارند که با مدرک فوق‌دیپلم در پتروشیمی جم آنها را استخدام و نیروی تمام وقت کرده‌اید و حقوق‌های بالا می‌گیرند؟

خضریان خطاب به وزیر تصریح کرد: من از شما سؤالم این است که آیا این برای همه مردم این شرایط وجود دارد؟ این‌ها حرف‌های اصلی است که به نظر من در مجلس باید آنها را مطرح کنیم، باید همه ما پاسخگو باشیم.

وی با اشاره به تذکرات داده شده به آقای میدری در خصوص حراست صندوق بازنشستگی گفت: چگونه در حراست صندوق بازنشستگی اجازه چنین پست فروشی‌هایی داده می‌شود آیا این شرایط برای همه مردم و همه جوانان کشور وجود دارد.

خضریان در بخش پایانی عنوان کرد: آقایان به گونه‌ای بخورید که حداقل خفه نشوید؛ یک جوری بخورید که چیزی هم برای خودتان باقی بماند.

خضریان در پاسخ به این تذکر اعلام کرد که موضوع تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در نشستی که روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود با حضور آقای رفیع‌زاده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

