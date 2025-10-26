قادری در تذکر شفاهی مطرح کرد:
تعلل بانک مرکزی در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها پذیرفتنی نیست
نماینده مردم شیراز و زرقان، در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، با انتقاد از تعلل دستگاههای اجرایی در اجرای برخی پروژههای زیرساختی، خواستار تعیین تکلیف آزادراه شیراز– اصفهان، اجرای طرح آبرسانی سنگسرخ بشار و اقدام فوری بانک مرکزی در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها شد.
به گزارش ایلنا، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان، در جلسه علنی روز (یکشنبه ۴ آبانماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، گفت: از دولتی که برنامه خود را بهعنوان برنامه هفتم توسعه معرفی میکند، انتظار میرود اصلاح مواد قانون برنامه با دقت و انسجام بیشتری انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به پروژههای عمرانی استان فارس افزود: از سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی انتظار داریم هرچه سریعتر تکلیف قطعه ۸ آزادراه شیراز– اصفهان را مشخص کنند، چرا که این قطعه نقطه آغاز آزادراه شیراز– بوشهر است و بلاتکلیفی آن روند اجرای سایر قطعات را متوقف کرده است.
قادری همچنین از وزیر نیرو خواست هرچه سریعتر پروژه آبرسانی از سنگسرخ بشار را با استفاده از سرمایهگذاری بخش غیردولتی و روش BOT به مرحله اجرا برساند و تأکید کرد: وزارت نیرو باید دستورالعملهای مرتبط با استفاده از آب و پساب را نیز سریعتر تصویب و ابلاغ کند.
نماینده شیراز با اشاره به ضرورت بهبود فضای سرمایهگذاری در کشور گفت: از بانک مرکزی انتظار داریم امکان افتتاح حساب ریالی برای سرمایهگذاران خارجی با استفاده از تبدیل ارز به نرخ توافقی در تالار دوم را فراهم کند. با گذشت بیش از یکونیم سال از اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، تعلل بانک مرکزی در اجرای این قانون پذیرفتنی نیست.
قادری با اشاره به وضعیت اقتصادی استان فارس خاطرنشان کرد: اوضاع اقتصادی استان مطلوب نیست و انتظار میرود استانداری فارس با جدیت بیشتری به موضوعات اقتصادی ورود کند. لازم است مشکلات واحدهای تولیدی از جمله کارخانههای ITI، TMC و آزمایش تعیین تکلیف شود؛ سرمایهگذاریهای قابلتوجهی در این واحدها انجام شده اما به دلیل بیتوجهی، راکد ماندهاند.
وی در پایان افزود: دستگاههای ذیربط باید وضعیت هتلها و طرحهای رها شده استان را مشخص کنند. با وجود این حجم از سرمایهگذاریهای بلاتکلیف، انگیزهای برای حضور سرمایهگذاران جدید در استان باقی نمیماند. همچنین از سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم اجرای بزرگراههای مشارکتی در چارچوب ماده مربوطه بهصورت جدی پیگیری شود.