ابراهیمپور در تذکر شفاهی:
تاکید بر ارتقای همه جانبه معیشت نیروهای امنیتی
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است به ارتقای همه جانبه معیشت نیروهای امنیتی توجه شود، بیتوجهی به خادمان امنیت، بیتوجهی به امنیت مردم است.
به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیمپور در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری ضمن تبریک روز پرستار به این قشر زحمتکش، گفت: پرستاران با صبر و مهربانی مرهم بر زخم تن و جان مردم میگذارند.
وی افزود: در روز گرامیداشت ایثار باید یاد کنیم از پاسداران سرافراز، ارتش قهرمان و سبزپوشان خدوم نیروی انتظامی و به دولت عرض میکنم باید نسبت به ارتقای همه جانبه وضعیت این نیروها اقدام و این مشاغل را در زمره مشاغل سخت و زیانآور قرار دهد و بیتردید بیتوجهی به نیروهای امنیتی بیتوجهی به امنیت مردم است.