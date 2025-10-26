فریاد «محاکمه فریدون» در صحن مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی پس از نطق میان‌دستور محمد معتمدی‌زاده و صحبت‌های وی و اظهارات ثابتی مبنی بر اینکه جای روحانی زندان است، در خصوص اظهارات حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم شعار سر دادند.

بر اساس این گزارش نمایندگان با گفتن «محاکمه فریدون»، «مرگ بر فریدون» و «محاکمه» در صحن مجلس بعد از نطق جنجالی این نماینده مجلس علیه رئیس جمهور اسبق، خواستار محاکمه حسن روحانی شدند.

انتهای پیام/