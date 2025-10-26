رسایی در تذکر شفاهی:
چرا به پرونده تخلفات حسن روحانی در آن هشت سال رسیدگی نمیشود؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با خطاب قرار دادن حجتالاسلام والمسلمین اژهای، رئیس قوه قضائیه و دادستان ویژه روحانیت، گفت: چرا به پرونده تخلفات حسن روحانی در آن هشت سال رسیدگی نمیشود؟ چرا به پرونده سرقت علمی ایشان در پایاننامه دکتریاش اقدامی صورت نگرفته است؟
به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: صحبتهای توهینآمیز آقای روحانی علیه مجلس برای پرت کردن حواس شما از تبعات خیانتهایی است که در دولت ایشان اتفاق افتاد.
وی افزود: آقای روحانی؛ مجلس و شورای نگهبان هیچ نیستند، تو پاسخ بده! نتیجه هشت سال کرنش در برابر آمریکا چه شد؟ نتیجه هشت سال التماس در برابر آمریکا و قهقهههای مستانه در برابر مسئولان انگلیسی چه بود؟ آیا جز تهدید و توهین بیشتر و تحریمهای سنگینتر دستاوردی داشت؟
نماینده مردم تهران تصریح کرد: بنده به دلیل بیان موضوع سرقت علمی آقای روحانی سه ساعت در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شدم و در نهایت به اتفاق آرا تبرئه شدم. حال سؤال این است که چرا به اصل پرونده رسیدگی نمیشود؟
وی در پایان با اشاره به برخی ابهامات دیگر افزود: چرا به پرونده سرقت فرشهای نفیس کاخ سعدآباد رسیدگی نمیشود؟ فرشهای عمو اوغلی در دنیا بیبدیل هستند.