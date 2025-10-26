به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: صحبت‌های توهین‌آمیز آقای روحانی علیه مجلس برای پرت کردن حواس شما از تبعات خیانت‌هایی است که در دولت ایشان اتفاق افتاد.

وی افزود: آقای روحانی؛ مجلس و شورای نگهبان هیچ نیستند، تو پاسخ بده! نتیجه هشت سال کرنش در برابر آمریکا چه شد؟ نتیجه هشت سال التماس در برابر آمریکا و قهقهه‌های مستانه در برابر مسئولان انگلیسی چه بود؟ آیا جز تهدید و توهین بیشتر و تحریم‌های سنگین‌تر دستاوردی داشت؟

وی در بخش دیگری از تذکر خود با خطاب قرار دادن حجت‌الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و دادستان ویژه روحانیت، گفت: چرا به پرونده تخلفات حسن روحانی در آن هشت سال رسیدگی نمی‌شود؟ چرا به پرونده سرقت علمی ایشان در پایان‌نامه دکتری‌اش اقدامی صورت نگرفته است؟

نماینده مردم تهران تصریح کرد: بنده به دلیل بیان موضوع سرقت علمی آقای روحانی سه ساعت در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شدم و در نهایت به اتفاق آرا تبرئه شدم. حال سؤال این است که چرا به اصل پرونده رسیدگی نمی‌شود؟

وی در پایان با اشاره به برخی ابهامات دیگر افزود: چرا به پرونده سرقت فرش‌های نفیس کاخ سعدآباد رسیدگی نمی‌شود؟ فرش‌های عمو اوغلی در دنیا بی‌بدیل هستند.

