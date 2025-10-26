به گزارش ایلنا، بهنام رضوانی در نشست علنی یکشنبه (۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود ضمن سلام درود به مردم ایران اسلامی و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و ایثارگران،گفت: آرزوی سلامتی مقام معظم رهبری دارم و به مردم تاریخ ساز و غیرتمند و قهرمان پرور قره داغ و آذربایجان شرقی بخصوص اهالی نجیب شهرستان‌های کلیبر،خداآفرین ، هوراند و آبش احمد،سلام دورد می فرستم.

رضوانی افزود: هم اکنون در فصل تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ هستیم؛ نقطه کانون سیاست گذاری مالی دولت و مجلس،باید معیشت مردم باشد.تورم مزمن و ساختاری به ویژه در حوزه کالاهای اساسی به جان اقتصاد خانواده افتاده و شکاف دستمزدهای رسمی و هزینه‌های واقعی به سطح بحرانی رسیده است.

نماینده مردم کلیبر،خداآفرین و هوراند درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سفره‌های مردم هرروز کوچکتر می‌شود و سیاست‌های دستمزدی موجود فاقد کفایت و عدالت است،ادامه داد: سیاست‌های دستمزدی دولت باید مبتنی بر شاخص‌های تورمی واقعی و حفظ کرامت نیروی انسانی بازطراحی شود،درغیر این صورت ادامه این روند به تضعیف سرمایه انسانی دولت و گسترش نابرابری‌ها ساختار خواهد انجامید.

وی با تاکید براینکه افزایش تعرفه‌های برگ گاز آب و سوخت و خدمات دولتی در شرایط رکود تورمی بدون ارتقاء کیفیت خدمات عمومی، منجر به نارضایتی اجتماعی و اختلال در اعتماد عمومی خواهد شد،مطرح کرد: این افزایش نباید به صورت یکسان اعمال شود زیرا توان پرداخت در مناطق مختلف و میان اقشار گوناگون به شدت متفاوت است؛ تا کی مردم باید بار ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی را بر دوش بکشند؟دولت باید بداند که اعتماد عمومی با شعارهای غیر منطقی از دست می‌رود و بخش غیرقابل اغماض از آن ،پیشاپیش از دست رفته است.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به موضوع بحرانی مسکن،بیان کرد: مسکن نیاز اولیه هر خانواده امروز به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده، اجاره بها در شهرهای بزرگ حتی مناطق محروم به طرز بی‌سابقه ای افزایش یافته است و دولت هنوز فاقد برنامه عملیاتی برای تولید انبوه مسکن بوده و طرح‌های مطرح شده در خصوص مسکن در حد شعار باقی مانده است.باید همه ما بدانیم؛ بی مسکنی ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است!

رضوانی با انتقاد از رشد بیکاری، اظهار کرد: یکی از چالش‌های نهادینه شده در اقتصاد، نرخ بالای بیکاری درمیان فارغ التحصیلات دانشگاه است؛ این مسئله نه صرفاً یک نارسایی بازار کار ،بلکه نشانه‌ای از گسست میان نظام آموزش عالی و ساختار تقاضای نیروی انسانی در اقتصاد ملی است؛ دولت می‌بایست با اصلاح ساختارهای نهادی بازار کار و تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت،حمایت هدفمند از اشتغال تخصصی بحران را به صورت ریشه‌ای مدیریت کند.

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس با اشاره به اینکه مسئله دیگر از نمودهای بی‌عدالتی در عدم سازماندهی نیروی انسانی دولت در چارچوب قانون واحد و رفع تبعیض نظام استخدامی است، خاطرنشان کرد: پرداخت‌ها به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی همان بار مالی را دارد ،که استخدام رسمی دارد؛چرا که دولت مبلغ بیشتری به شرکت های پیمانکار پرداخت می‌کند و آنها با کسر سود، حقوق نیروها را واریز می‌کنند؛ این ساختار ،موجب تبعیض، بی‌عدالتی و دلسردی نیروی انسانی در مجموعه دولت شده است.

وی ادامه داد:وضعیت نیروهای نهضتی آموزش و پرورش که سال‌ها با حداقل امکانات در دورافتاده ترین نقاط کشور، بار سنگین تعلیم و تربیت را بر دوش گرفته اند؛امروز در شرایطی از تعلیق شغلی و ناامنی معیشتی به سر می‌برند و نیازمند تعیین تکلیف و توجه وزارت آموزش و پرورش است.

عضو مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با تاکید براینکه بحران دریاچه ارومیه به عنوان یکی از تهدیدهای اقلیمی و زیست محیطی بنیادین منطقه،نباید مورد غفلت واقع شود،اظهارکرد: این دریاچه که روزگاری نگین زیست بومی شمال غرب کشور بود،امروز در آستانه فروپاشی قرار دارد.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند درمجلس با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خطاب به مسولین، بیان کرد: ریاست جمهوری و مسئولین محترم و همکاران عزیز ؛ زنان و مردان نجیب و شریف شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین، هوارند و آبش احمد، مرزبانان بی‌ادعا و ساکنان مناطق محروم اما کریم النفس در خدمت به وطن ،با محرومیت‌های زیرساختی و شکاف‌های توسعه‌ای مواجه اند که باور آن بسیار دشوار است،در بخش راه از ۲ هزار کیلومتر راه ارتباطی حوزه انتخابیه من، فقط ۹۰۰ کیلومتر در این ۴۷ سال طول انقلاب، آسفالت شده است و بیش از ۵۰ درصد آن ،خاکی و یا فاقد راهسازی است.

رضوانی افزود: علی رغم قطب گردشگری و نوار مرزی بودن و تردد بیش از ۴۰ هزار خودرو در ۲۴ ساعت از راه‌های منتهی به شهرها و روستاها،یک متر هم جاده دوبانده نداریم.در آن منطقه وسیع با ۴ هزار کیلومترمربع وسعت،یک متر جاده دوبانده ساخته نشده است.

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس دوازدهم با اشاره به مشکلات آب در حوزه انتخابیه،خاطرنشان کرد: در بخش آب، ۲۰۰ روستای حوزه انتخابیه بنده در تامین آب شرب وضعیت قرمز دارند؛ اکثر این روستاها و شهرها در یک الی ۲۰ کیلومتری دو سد بزرگ خداآفرین و عمارت با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره واقع شده‌اند و فقط با همت و اراده وزارت نیرو و نهادهای مسئول محرومیت زدایی اعم از قرارگاه امام مجتبی(ع)،بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت و معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری ،با احداث مجتمع و تصفیه خانه‌ها ،درحاشیه این سدها ،معضل آب شرب اکثر این روستاها و شهرها در کوتاهترین زمان حل خواهد شد.

