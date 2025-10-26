واکنش آشنا به اظهارات عزیز جعفری/ در صندوق پاندورا را باز نکنید

به گزارش ایلنا، حسام الدین آشنا با اشاره به اظهارات فرمانده پیشین سپاه سردار عزیز جعفری در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: برادر عزیز رازهای مَگو را به آقای موگویی می‌گویی؟ چه نهادی مسئول مدیریت و هماهنگی ارتباطات رسانه‌ای فرماندهان نظامی فعلی و سابق در موضوعات حساس دفاعی است؟ آیا دیگران هم اجازه دارند درباره دریافت‌ها، پرداخت‌ها و عملکردهای این فرماندهان سخن بگویند؟ در صندوق پاندورا را باز نکنید.

