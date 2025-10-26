واکنش آشنا به اظهارات عزیز جعفری/ در صندوق پاندورا را باز نکنید
حسام الدین آشنا به اظهارات فرمانده پیشین سپاه واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، حسام الدین آشنا با اشاره به اظهارات فرمانده پیشین سپاه سردار عزیز جعفری در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: برادر عزیز رازهای مَگو را به آقای موگویی میگویی؟ چه نهادی مسئول مدیریت و هماهنگی ارتباطات رسانهای فرماندهان نظامی فعلی و سابق در موضوعات حساس دفاعی است؟ آیا دیگران هم اجازه دارند درباره دریافتها، پرداختها و عملکردهای این فرماندهان سخن بگویند؟ در صندوق پاندورا را باز نکنید.