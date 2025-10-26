به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی در نشست علنی امروز (یک شنبه، ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: شما به عنوان برادر پرکار ما، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس یازدهم بودید که آنجا از نظرات شما در تصویب برنامه هفتم استفاده کردیم. امروز برخی‌ها تلاش می‌کنند که راه توسعه کشور را به بیراهه برده و به جای اینکه تلاش کنیم برای تحقق اهداف برنامه در مواد مختلف که امروز زندگی مردم را مخصوصا در موضوعات معیشتی به خطر انداخته، با درخواست اصلاح برخی از مواد یا حذف برخی از این مواد، اهداف را تغییر بدهیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس دوازدهم ادامه داد: درخواست کاهش رشد ۸ درصدی به ۲ و نیم درصدی که من پیشنهاد دارم که بیایید و رشد برنامه هفتم را به صفر یا نیم کاهش دهید و بگویید که تیم اقتصادی توانست اهداف برنامه را محقق کند. با این برنامه ریزی سفره مردم کوچک نه، بلکه جمع می‌شود.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم خطاب به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: خط قرمز مردم و مجلس و نمایندگان حذف تبصره یک بند ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم است. یعنی انحصار زمین از دست دولت برداشته شود. زمین انفال بوده و ازآن مردم است. این مورد تجربه موفق دنیا و تجربه موفق دهه شصت است. باید در کشور زمین را از انحصار خارج کنیم که بتوانیم مشکل مردم را حل کنیم. انحصار زمین یعنی خفه شدن شهرها، یعنی ترافیک بیشتر، یعنی محدودیت در کیفیت زندگی مردم که برای اجرای الحاق زمین و ماده ۵۰,٫، راه وجود دارد بنابراین بدانید که خط قرمز مجلس حذف آن است که اگر لازم باشد از ابزار نظارتی در این خصوص استفاده می‌کنیم.

یوسفی ادامه داد: دستور ریاست محترم جمهور برای اختصاص ۴۵۰ میلیون یورو برای واردات نهاده‌ها در حال حاضر، این نهاده‌ها در کشتی مانده و دامداری‌ها و مرغداری‌ها مشکلات دارند. این یعنی افزایش قیمت گوشت و مرغ، یعنی کوچک شدن سفره بازنشسته که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در خصوص طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اضافه کرد: در این مورد صحبت از بار مالی می‌شود پس چگونه حقوق نجومی برای برخی از هیئت مدیره‌ها و مدیرعامل‌های رانتی در برخی از شرکت وجود دارد اما برای طرح تبدیل وضعیت و اجرای درخواست میلیون‌ها کارگر یا پرداخت کارانه پرستاران و کادر درمانی پول نیست. قطعا مجلس در این خصوص پیگیر است.

انتهای پیام/