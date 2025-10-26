جعفری آذر در نطق میان دستور خطاب به باهنر مطرح کرد:
نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خطاب به باهنر گفت: برخی افراد در جمهوری اسلامی بهدلیل رفتارها و مواضع خود، بدنام و بدعاقبت شدند، موضع شما و همفکرانتان در موضوع حجاب و مخالفت شدید با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از نشانههای بدعاقبتی در دوره سالمندی است، مواضع خود را اصلاح کنید تا شاید در آخر عمر، جایگاهتان در اردوگاه انقلاب محفوظ بماند.
به گزارش ایلنا، علی جعفری آذر نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (یکشنبه 4 مهر ماه) مجلس با سلام و صلوات به ساحت قدس شهیدان روح بلند و ملکوتی امام عزیز و درود بیکران به محضر ملت بزرگ ایران خاصه مردم عزیز آذربایجان شرقی و با آرزوی سلامتی و بهروزی به رهبر عزیز انقلاب و تبریک ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار، گفت: آقای رئیس جمهور عزیز، ناترازیهایی یک سال گذشته در بخش آب، برق و گاز و افزایش فاحش قیمتها به ویژه در بخش کالاهای اساسی برای مردم مشکوک و نگران کننده است.
نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توضیحات و توجیهات وزرای نفت، نیرو، جهاد، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نتوانسته گره از ذهن مردم باز کند و گشایش در امور صنعت و تولید و تجارت و زندگی مردم ایجاد نماید، افزود: آیا این همه ناترازی به تعطیلی صنایع و بستن ادارات ناشی از اجرای محرمانه الزامات کنوانسیونهای غیرقانونی مثل آب و هوای پاریس است یا مقدمه مجاب کردن نظام اسلامی به پذیرش شروط سخت و ویرانگر دشمنان و در راس آنها امریکا است.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر سیاست این است بسیار ناجوانمردانه در حق نظام اسلامی و خائنانه در حق ملت بزرگ ایران است، برای اینکه هم هدف ناپاک است و هم وسیله نا میمون؛ آقای رئیس جمهور، نمایندگان ملت و وزرای محترم، ایران بهشت معادن دنیا نام گرفته است، تنها ۲۲ میلیارد تن ظرفیت معادن مس کشور است، نزدیک به یک هزار تن ذخایر طلا با غنای بالا ایران را در رتبه ممتاز جهان قرار داده است، آیا با وجود این همه ذخایر عظیم خداوندی شایسته است بچههای ما با شکم گرسنه در مدرسه درس بخوانند؟ روا است بیمه کارگران ساختمانی را به جیب مردم بیخانمان ببندیم؟ شایسته است معلولان ما در تامین ویلچر و عصا دست و پا و مسکن، درمان و آذوقه در عسر و حرج قرار گیرند؟ خلاصه با وجود این همه منابع آیا شایسته است مردمان خود را در این همه تنگنا و سختی معیشت و عوارض و مالیات قرار دهیم؟ و پروژههای عمرانی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و امنیتی کشور سالها معطل بماند؟
این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: در کجای تاریخ ایستادهایم؟ با خود، با مردم خود، با آرمانهای انقلاب اسلامی و با اصول مترقی قانون اساسی برای ساخت ایران و آبادی آن چه میکنیم؟ برای چه و به خاطر که، این همه ذخایر عظیم ملی را به ثمنبخس در اختیار عدهای داخلی یا خارجی غارتگر قرار دادهایم؟ در حالی که امروز کار چندین وزارتخانه و سازمان تنها رصد دخل و خرج مردم برای حذف یارانهها شده است
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دوستان؛ خداوند نعمتهای خود را بر ما تمام کرده است و از این جهت هیچ عذر قابل قبولی در برابر تاریخ و ملت خود نداریم، اگر معادن ایران را بهمعنای واقعی کلمه، ملی و از دست غارتگران آزاد و فعال سازیم، مطمئن باشید بهراحتی قابلیت جایگزینی نفت، مالیات و هرگونه عوارض در تأمین منابع بودجه کشور و ملت را دارند، اما افسوس که در حال حاضر جایگاه و حساب و کتاب آن مشخص نیست، بلکه در هرکجا که واقع شده، موجب نابودی محیط زیست گردیده است.
جعفری آذر در ادامه افزود: جناب آقای اژهای به حضرتعالی گفته اند ظرف دو تا سه ماه برای اراضی و اماکن، سند صادر میشود، اما مردم عادی که سهل است، حتی امنا نیز برای مساجد در مدت چهار سال قادر به اخذ سند نیستند، نزدیک به پنجاه درصد درخواستها به دلایل واهی در هیاتها رد میشود و نتیجه آن، درخواستهای مجدد مکرر و متأسفانه افزایش نرخ رشوه است که در هر صورت برآیند آن نارضایتی مردم را در پی دارد.
وی خطاب به رئیسجمهور تاکید کرد: آقای رئیسجمهور عزیز، در خصوص نظام تعلیم و تربیت دغدغههای ارزشمند دارید و بهطور مستمر در زمینه بازسازی آن تلاش میکنید، اما بزرگوار، برخی قالبها محتوا میسازند؛ تا آموزش و پرورش را از این ساختار و قالب چندگانه نجات ندهید، محتوای تربیتی و آموزشی آن هیچ توفیقی نخواهد یافت.
این نماینده مجلس اظهار داشت: ایران ۱۷ میلیون دانشآموز دارد؛ حتی اگر بر فرض محال یک میلیون نفر از آنان باسواد، عالم و متعهد تربیت شوند، تکلیف بقیه چیست؟ مسئولیت شرعی رهاشدگی و افتادگی سایر دانشآموزان را چه کسی میپذیرد؟
وی ادامه داد: آقای رئیسجمهور، انتصابات و تغییرات حق دولت است، اما برخی تغییرات موجب حذف و غربت نیروهای متعهد، امین و کارآمد و متأسفانه بازگشت افراد اخراجی به قدرت شده است که در درازمدت به صلاح کشور و ملت نیست.
جعفری آذر در ادامه یادآور شد: آقای رئیسجمهور، همکاران محترم، مسئولات کشور، شهید رجایی در عمر کوتاه صدارت خود، حقوق شصتسالههای روستایی را برقرار کرد، اما ما امروز از هشتاد و چهار سالهها بیمه میگیریم تا شاید عمری باشد و بازنشسته شوند، هرچه بر مردم سخت بگیریم، برایشان هزینه بتراشیم یا در حقشان خساست به خرج دهیم، بدانید برکت نیز از سفره دولت و مجلس خواهد رفت؛ این سنت الهی است و هیچکس توان مقابله با اراده خدا را ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم در ادامه یادآور شد: اکثریت ملت، بهویژه بازنشستگان، کارمندان، کارگران و بهصورت خاص نیروهای جانبرکف مسلح، در شرایط تورمی کنونی نیازمند توجه و حمایت ویژه دولت هستند، مردم آذربایجان شرقی هنوز نشانهای از دولت چهاردهم در سیمای توسعه استان ندیدهاند، اما سهم این استان با بیش از پنج میلیارد تن ذخایر مس، در عمران، توسعه، اشتغال و مالیات تقریبا هیچ است، تأمین آب شرب مهمترین و بنیادیترین مسئله استان، بهویژه در تبریز است؛ اما طرح انتقال آب ارس، علیرغم پیگیریهای مکرر، هنوز به قرارداد و آغاز عملیات اجرایی نرسیده است.
وی خطاب به باهنر گفت: برخی افراد در جمهوری اسلامی بهدلیل رفتارها و مواضع خود، بدنام و بدعاقبت شدند، موضع شما و همفکرانتان در موضوع حجاب و مخالفت شدید با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از نشانههای بدعاقبتی در دوره سالمندی است، مواضع خود را اصلاح کنید تا شاید در آخر عمر، جایگاهتان در اردوگاه انقلاب محفوظ بماند.
در پایان جعفری آذر خاطرنشان کرد: از مسئولان بانک مرکزی بابت آینده تشکر میکنم و امید دارم اینگونه اقدامات بیش از پیش انجام شود.