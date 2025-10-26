خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زارع در تذکر شفاهی:

انتقاد از عدم آنتن‌دهی موبایل و اینترنت در استان گیلان

انتقاد از عدم آنتن‌دهی موبایل و اینترنت در استان گیلان
کد خبر : 1705185
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس گفت: حوزه آنتن دهی موبایل و اینترنت در لاهیجان و سیاهکل نیازمند رسیدگی است.

به گزارش ایلنا، سلمان زارع در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: از وزیر موفق وزارت خارجه در خصوص آزادی مشروط خانم مهدی اسفندیاری از زندان دولت فرانسه به نمایندگی از ملت قهرمان ایران تقدیر و تشکر و قدردانی می نمایم.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس در تذکر به وزیر ارتباطات بیان کرد: به عنوان خادم ملت ایران از شما دعوت می کنم تا به استان گیلان حضور میدانی داشته باشید و به وضع نامناسب ارتباطی که از ضعف امکانات یا قصور مدیریتی ناشی می گردد، سامان دهید چراکه به هر بخش و دهستان از حوزه انتخابیه مراجعه می کنم، فریاد از قطع اینترنت، ضعف آنتن دهی و قطع تلفن ثابت می باشد. در صورت عدم ساماندهی طرح سوال خواهم نمود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ