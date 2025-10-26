به گزارش ایلنا، سلمان زارع در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: از وزیر موفق وزارت خارجه در خصوص آزادی مشروط خانم مهدی اسفندیاری از زندان دولت فرانسه به نمایندگی از ملت قهرمان ایران تقدیر و تشکر و قدردانی می نمایم.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس در تذکر به وزیر ارتباطات بیان کرد: به عنوان خادم ملت ایران از شما دعوت می کنم تا به استان گیلان حضور میدانی داشته باشید و به وضع نامناسب ارتباطی که از ضعف امکانات یا قصور مدیریتی ناشی می گردد، سامان دهید چراکه به هر بخش و دهستان از حوزه انتخابیه مراجعه می کنم، فریاد از قطع اینترنت، ضعف آنتن دهی و قطع تلفن ثابت می باشد. در صورت عدم ساماندهی طرح سوال خواهم نمود.

انتهای پیام/