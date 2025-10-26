معتمدیزاده در نطق میان دستور مطرح کرد:
تاکید بر حل مشکل تجار و صادرکنندگان
معتمدیزاده بر لزوم حل مشکل تجار و صادرکنندگان تأکید کرد و گفت: دود این بیتدبیری بیش از همه به چشم تولید کنندگان به خصوص تولیدکنندگان زحمتکش بخش کشاورزی میرود و امنیت غذایی مردم را به خطر میاندازد.
به گزارش ایلنا، محمد معتمدیزاده در نشست علنی امروز (یکشنبه؛ ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار در نطق میان دستور خود گفت: پرستاران زحمتکش شبانه روز عاشقانه و خالصانه از بیماران پرستاری میکنند اما حقوق و دریافتی و خدمات رفاهی آنها بسیار پایین است و انگیزه کار کردن را تحت الشعاع قرار میدهد از این رو دولت باید نسبت به برقراری فوقالعاده خاص و بالا بردن حقوق آنها پیگیری جدی انجام دهد و برای ایجاد پشتوانه باید نسبت به تأمین زمین و مسکن آنها اهتمام ورزد.
نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس با تأکید بر اقدام فوری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به استمهال تسهیلات اعطایی به کشاورزان، ادامه داد: فعالان بخش کشاورزی آسیب دیدهاند، زراعت کاران، باغداران، دامداران، صاحبان صنایع متوسط، کوچک بزرگ بخش کشاورزی خصوصاً در استان کرمان و شهرستانهای سیرجان و بردسیر به دلیل خشکسالیهای اخیر، خاموشی موتور پمپها، خاموشی برق صنایع کشاورزی، خطرات جوی و اقلیمی خساراتی بالغ بر ۵۰ درصد و در برخی محصولات بیش از ۵۰ درصد متحمل شدهاند و از عهده مخارج خود برنمیآیند.
وی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز افزود: مجلس دوازدهم زیر موشک باران به شما رای اعتماد داد تا موشکهای بی تدبیری که در حوزه اقتصاد و معیشت بر سر مردم میبارد را خنثی کنید بنابراین ضرورت دارد تا جدیتر باشید. صادرکنندگان از اینکه ارز حاصل از صادرات خود در ارزانتر از نرخ بازار ارائه دهند به شدت ناراحت بوده و آسیب دیدهاند چرا که آنها به دلیل تفاوت نرخ فروش ارز در بازار آزاد نمیتوانند رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند.
معتمدیزاده بر لزوم حل مشکل تجار و صادرکنندگان تأکید کرد و گفت: دود این بیتدبیری بیش از همه به چشم تولید کنندگان به خصوص تولیدکنندگان زحمتکش بخش کشاورزی میرود و امنیت غذایی مردم را به خطر میاندازد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین با تأکید بر تأمین آب مورد نیاز در حوزه کشاورزی نیز اضافه کرد: برای آینده کشاورزان فکری کنید، سرمایه گذاران بخش خصوصی در موضوع آب را فعال کنید و برنامه بلند مدت تامین آب کشاورزی داشته باشید. نسلهای بعدی ما را بخاطر بی خیالی مان مذمت خواهند کرد از این رو باید پرسید که برنامه دولت برای حل مشکلات آب کشاورزی به خصوص استان کرمان شهرستانهای سیرجان و بردسیر چیست.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه داد: عدهای شرکتهای تامین نیرو تاسیس کردهاند و حق نیروهای شرکتی را به نفع عدهای قلیل سهامدار این شرکتها تضییع میکنند از این رو باید هرچه زودتر به داد این عزیزان رسید. امروز دریافتی زیر ۳۰ میلیون تومان زیر خط فقر است، تورم و گرانی کمر این عزیزان را شکسته بنابراین باید به داد آنها رسید.
وی با اشاره به فضای توهینآمیز این روزها نسبت به مجلس به عنوان جایگاه مقدس مردم و ملت و تضعیف آن از زمان آقای حسن روحانی گفت: این شرایط بوی نفاق و برهم زدن انسجام میدهد، مجلس و شورای نگهبان را تضعیف کردند و گفتند مگر مجلس چند درصد مردم هستند! آقای روحانی، این مجلس و این نمایندگان چه اصلاح طلب و چه اصولگرا و همچنین مستقل به عنوان نماینده همه ملت ایران هستند، چه آنهایی که رای دادند و چه آنهایی که رای ندادند. اگر با تفکر شما پیش برویم باید مردم را به رای دادهها و رای ندادهها تقسیم کنیم؛ وای بر تفکر مسموم و نابخردانه شما.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس با اشاره به عملکرد مجلس دوازدهم در رأی اعتماد به تمامی وزرای دولت چهاردهم و حمایت تمام قد از دولت آقای پزشکیان اضافه کرد: اگر نگاه مجلس سیاسی بود به نحو دیگر عمل میکردیم از این رو توصیه میکنم اصل ۸۴ قانون اساسی را مطالعه کنید.
وی ادامه داد: بر من شرعاً واجب است که برای نمایندگان ملت و مردم عزیزمان زمان مدیریت شما را یادآوری کنم، آقای روحانی شورای نگهبانی را که بی اهمیت جلوه میدهید، همان شورای نگهبانی است که شما را برای ریاست جمهوری تایید کرد. به خاطر دارید که گفتید مشکلات را ۱۰۰ روزه حل میکنید و نکردید و آن کلیدی که در زمان لازم، هیچ قفلی را باز نکرد و به دنبال برجام رفتید و خوشبین بودید و آنهایی را که دلسوزانه هشدار میدادند که با درایت در برجام پیش بروید، بیسواد خواندید و امضای وزیر خارجه آمریکا را تضمین خواندید اما با روی کار آمدن ترامپ فرجام برجام و خروج آمریکا از برجام بود و اروپاییهایی که به وعده شان عمل نکردند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: ایران تنها کشوری بود که در برجام ماند و نه تنها تحریمها کنار نرفت و سایه جنگ از سرمان دور نشد بلکه سردار رشیدمان را ترور کردند و اسنپبکی را که با بی تدبیری در برجام گنجاندید اما یکجا ماشهی برگرداندن همه تحریمها شد، حیف آن همه سکهها که از جیب مردم به عنوان جایزه به سرداران دیپلماسیتان دادید.
معتمدیزاده گفت: آقای روحانی یادمان نرفته که بنا بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنید که مردم نیاز به یارانه نداشته باشند اما همه مسائل را به برجام گره زدید و در دولت شما ارزش یارانه ۴۵ دلاری به ۱۴ دلار کاهش یافت، آبان ماه ۱۳۹۸ در حالی که خواب بودید بنزین گران شد و شما خبر از بی خبریتان میدادید. یادمان نرفته که کرونا را بهانه کردید و بسیاری از مشکلات مدیریتی و معیشتی را به گردن این ویروس مفلوک انداختید و از ترس این ویروس حتی در مجلس هم حضور پیدا نکردید و خود را خانه نشین کردید.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین خطاب به رئیس جمهور اسبق افزود: سیل خوزستان را یادتان هست که به جای مدیریت مصیبتهای سیل زدگان در سواحل کیش به تفریح پرداختید، دولت شما چه بر سر سرمایه مردم در بورس آورد چه امیدهایی را ناامید کرد و به اعتماد و مشارکت مردم لطمه زد و در فروردین ۱۴۰۰ آن وقتی که کرونا کاهشی شده بود با آزاد کردن سفرهای نوروزی، تلفات جانی کرونا را با بی تدبیری تان به اوج رساندید و دلار را در ابتدای دولت 3 هزار تومان تحویل گرفتید و حدود ۳۰ هزار تومان تحویل دادید! آیا این همه خسران اقتصادی نبود، خواستم بگویم آنچنان آش دهن سوزی نبودید که امروز طلبکارید.
وی همچنین خطاب به وزیر راه و شهرسازی و بنیاد مسکن با تأکید بر اینکه واگذاری زمین و مسکن وضعیت خوبی نداشته و مردم ناراضی هستند، اضافه کرد: چرا واگذاری زمین و مسکن طرح جوانی جمعیت را جدی نمیگیرید.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ضمن تشکر از قوه قضائیه و بانک مرکزی در خصوص انحلال بانک آینده گفت: این بانک خلوتگاه کسانی که شده بود که با تسهیلات هزاران میلیاردی خون مردم را به شیشه کرده بودند .