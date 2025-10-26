زنگنه در تذکر شفاهی:
نهادههایی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشوند باید بر اساس عدالت توزیع شوند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از تغییر مکرر سیاستهای ارزی و ناهماهنگی در توزیع نهادههای دامی، گفت: نهادههایی که با ارز ارزان و ترجیحی وارد کشور میشوند باید بر اساس عدالت و در قالب یک سامانه شفاف توزیع شوند تا مردم با چنین مشکلاتی روبهرو نشوند.
به گزارش ایلنا، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: تذکر اول بنده به بانک مرکزی و وزارت صمت است. متأسفانه دوستان سیاستهای ارزی را هر چند وقت یکبار تغییر میدهند و دود این تصمیمات به چشم تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده میرود.
وی افزود: اخیراً به دلیل حذف ارز نیمایی اول و دوم، بسیاری از کسانی که کالاهایشان پشت گمرک مانده و قصد وارد کردن آن را دارند، به خاطر تغییر این سیاستها معطل شدهاند. از وزیر محترم صمت و بهویژه از بانک مرکزی درخواست میکنم هنگام تغییر سیاستهای ارزی، آثار آن بر تولیدکننده و فعال اقتصادی را نیز در نظر بگیرند.
زنگنه در ادامه بیان کرد: تذکر دوم بنده به وزارت جهاد کشاورزی درباره نهادههای دامی است. واقعیت این است که نهادههای دامی تبدیل به برگ برندهای برای وزیر محترم جهاد کشاورزی شده است. ایشان هر زمان که در آستانه استیضاح یا سؤال قرار میگیرد، با توزیع نهادههای دامی تلاش میکند عملکرد خود را توجیه کند و مانع از طرح سؤال یا استیضاح شود.
وی ادامه داد: اکنون وضعیت بهگونهای شده که در برخی شهرها چند برابر سهمیه خود نهاده دریافت میکنند، اما در بعضی شهرها حتی سهمیه قانونی نیز داده نمیشود. مردم مرتب مراجعه میکنند و میگویند فلان شهر این میزان نهاده گرفته است، پس ما چه کنیم؟ آیا باید در دفتر وزیر یا معاون وزیر بنشینیم تا از طریق ارتباط مستقیم نهاده دریافت کنیم؟ این چه وضعیتی است؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نهادههایی که با ارز ارزان و ترجیحی وارد کشور میشوند باید بر اساس عدالت و در قالب یک سامانه شفاف توزیع شوند تا مردم با چنین مشکلاتی روبهرو نشوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه توزیع نهادهها و حتی قیر، در بسیاری موارد به ابزاری برای پیشبرد اهداف شخصی وزرا تبدیل شده است. انتظار میرود دولت با نظارت دقیق و اجرای توزیع شفاف، از این رویه نادرست جلوگیری کند.