به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خود در صحن علنی امروز (یکشنبه ۴ آبان‌ماه) خطاب به پزشکیان، اژه‌ای، قالیباف و فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: باوجود همه تأخیرها، تصمیم‌گیری درباره انحلال بانک فاسد آینده انجام شد و امیدواریم این اقدام آغاز برخورد با سایر بانک‌های متخلف مانند بانک سرمایه باشد تا ریشه‌های اصلی تورم در کشور اصلاح شود.

وی افزود: طبق قانون باید خسارت‌های ناشی از تخلفات بانک آینده نه از جیب مردم، بلکه از محل اموال سهام‌دار اصلی آن، علی انصاری، پرداخت شود.

نماینده تهران در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: باید پاسخ دهید با چه استدلالی تصمیم به تصویب سی‌اف‌تی گرفتید و حالا که FATF اعلام کرده آن را نمی‌پذیرد، چه پاسخی دارید؟ حداقل آرای خود را شفاف کنید تا مردم بدانند مبنای تصمیمات چه بوده، نه اینکه در پستوها با تحلیل‌های غلط، تشخیص نادرست داده و مصلحت کشور را قربانی کنید.

ثابتی همچنین خطاب به آقای خانی از مسئولان وزارت اقتصاد گفت: شما که در موضوع FATF پیش‌قدم بودید و بارها گفتید با پذیرش آن مشکلات کشور حل می‌شود، امروز چرا سکوت کرده‌اید؟ حداقل به‌خاطر تحلیل‌های غلط و فلج‌کننده که کشور را دچار مشکل کرد، استعفا دهید.

وی در ادامه خطاب به وزیر بهداشت تصریح کرد: اسناد متعددی منتشر شده که نشان می‌دهد در دانشگاه علوم پزشکی ایران حدود یک‌ونیم همت مفاسد اقتصادی وجود دارد. رئیس این دانشگاه علاوه بر حقوق هیئت علمی، ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان از پیمانکاران دریافتی دارد، در حالی که پرستاران با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند. جلوی این ریخت‌وپاش‌ها را بگیرید تا بتوانید حق پرستاران را پرداخت کنید.

ثابتی در پایان خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، گفت: آقای روحانی که امروز رکورددار منفورترین سیاست‌مدار ایران شده‌اید و باز هم زبان‌درازی می‌کنید، اگر واقعاً به رضایت مردم فکر می‌کردید، فاجعه آبان ۹۸ را رقم نمی‌زدید که صدها نفر کشته شدند و مشارکت مردم در انتخابات به زیر ۵۰ درصد سقوط کرد. قوه قضائیه باید به پرونده افعال و ترک افعال شما رسیدگی کند تا به جای فکر به جایگاه‌های بالاتر، پاسخگوی عملکردتان در برابر ملت باشید.

